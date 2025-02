Eric Stehfest Überrascht Edith Stehfest mit Rasur in Köln

Nach ihren Dreharbeiten für 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' überraschte Eric Stehfest seine Frau Edith Stehfest mit einer Rasur.

Als Edith Stehfest in ihrem Hotel in Köln ankam, konnte sie ihren Augen nicht trauen: Vor ihr stand ihr Ehemann Eric Stehfest ! Der Schauspieler erweist seiner Liebsten einen Gefallen. Für Edith Stehfest , 30, lagen aufwühlende Wochen hinter ihr. Die Musikerin verbrachte anlässlich ihrer 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'-Teilnahme etwa drei Wochen am anderen Ende der Welt.

Nach ihrer Rückkehr aus Australien ging es für die Künstlerin allerdings nicht direkt nach Hause, sondern für weitere Dreharbeiten nach Köln. Dort erwartete sie eine ganz besondere Überraschung. 'Ich habe eine Überraschung bekommen: Mein Mann ist da', verriet Stehfest sichtlich aufgeregt am Mittwoch, 12. Februar 2025, in ihrer Instagram-Story. Ihr Ehemann, 35, hatte bereits auf seine Liebste gewartet – und putzte sich in ihrer Anwesenheit noch einmal für sie heraus. 'Das Allersüßeste ist: Mein Mann hat extra sein Rasierzeug mitgenommen nach Köln', berichtete die Fünftplatzierte des diesjährigen Dschungelcamps. Mit eingeschäumtem Gesicht und einem Rasierer in der Hand gab sich der Ex-GZSZ-Darsteller alle Mühe, jedes zu lange Haar fein säuberlich zu entfernen. 'Ja, weil du das nicht magst, deswegen mache ich das jetzt noch fix ab', erklärte sich Eric. Daraufhin entgegnete seine Ehefrau: 'Ja, das kratzt so beim Küssen.' Eric Stehfest hatte mit den Kindern und neuem Hund viel zu tun Nach einem beidseitigen 'Ich liebe dich' und einem ersten Schmatzer konnte Edith Stehfest ihre Vorfreude kaum noch verbergen. 'Ohja, der wird jetzt wieder schön, dann kann ich wieder küssen.' Das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, ist seit dem Jahr 2014 zusammen. Lange genug, um zu wissen, worauf die Partnerin Wert legt, wie Edith findet: 'Nach zehn Jahren weiß man das ja.' Entschuldigen warf ihr Liebster ein: 'Ich hätte es ja vorher schon machen können.' Viel mehr brachte er nicht über die Lippen, da fuhr ihm Edith bereits über den Mund: 'Aber du hast die Kinder gehabt.' Außerdem würde das neuste Familienmitglied, ein Welpe, den Alltag gehörig auf den Kopf stellen, so Eric: 'Es war so viel Trubel mit dem kleinen Hündchen und den Kindern. Ich habe es nicht geschafft.' Für seine Frau zählt jedoch allein der Gedanke. 'Aber du hast dran gedacht', merkte Edith zufrieden an, bevor das Video abbrach.





