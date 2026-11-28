Schon nach zwei Monaten zogen Eric Stehfest und Sarah zusammen. Im ersten Paarinterview sprechen sie über Babyglück und Konflikte.

zeigen sich erstmals gemeinsam vor der Kamera. Rund ein halbes Jahr nach Beginn ihrer Beziehung haben die beiden dem RTL-Magazin "" ihr erstes Paarinterview gegeben.

Darin erzählen sie, dass es bei ihnen von Anfang an sehr schnell ging. Bereits nach zwei Monaten zogen der Schauspieler und seine Partnerin zusammen. Seither leben sie mit ihren jeweils zwei Kindern aus früheren Ehen als sechsköpfige Patchworkfamilie unter einem Dach. Bald wird die Familie noch größer:"Ja, und dann mit dem richtigen Partner an der Seite kann das scheinbar auch anders sein" , erklärt sie im Interview.

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Das Paar sei sich schnell sicher gewesen, diesen Weg zusammen gehen zu wollen.