Nur wenige Tage nach der Verkündung der Schwangerschaft teilen Realitystar Eric Stehfest und Sarah Scheil die nächste schöne Nachricht.

dürfen sich auf einen kleinen Jungen freuen! Nur fünf Tage nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft verraten der Schauspieler und seine Partnerin aufZu einem KI-generierten Bild fanden die werdenden Eltern liebevolle Worte für ihren Nachwuchs und nannten ihren ungeborenen Sohn zärtlich ihren "kleinen Prinzen".

Für das Paar ist es das erste gemeinsame Kind – und für die vier älteren Geschwister ein Grund zur großen Vorfreude. Währendihre zwei Jungs Lio und Lian mit in die Beziehung. Laut den werdenden Eltern können alle vier die Ankunft ihres neuen Bruders kaum noch erwarten. In den Kommentaren freuten sich unzählige Fans mit der wachsenden Familie.

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"Deinen Namen, kleiner Prinz, tragen wir bereits im Herzen. Noch bleibt er unser kleines, magisches Geheimnis" , schrieben sie in ihrem Beitrag. Gleichzeitig machten die beiden deutlich, wie tief sie dieses gemeinsame Wunder verbindet: "Du bist nicht unser erstes Wunder, aber unser erstes gemeinsames. Ein neues Leben, das unsere Geschichten für immer miteinander verbindet.