Die Analyse der 2:3-Niederlage von Fortuna Düsseldorf gegen Ingolstadt zeigt die Ambivalenz von Eric Wekesser. Von der Assis-Torvorlage bis zum Gegentor.

Fortuna Düsseldorf verlor am Samstag mit 2:3 gegen den FC Ingolstadt, was die erste Niederlage für den neuen Cheftrainer Jens Langeneke (49) im dritten Spiel der aktuellen Saison bedeutet. Die Leistung des Teams wurde vor allem durch die inkonsistente Defensive geprägt, wobei der 29-jährige Abwehrspieler Eric Wekesser im Zentrum der öffentlichen Diskussion steht. Seine Rolle im System des Trainers zeigt sowohl offensive Effizienz als auch defensive Schwächen, die letztlich über das Matchergebnis entschieden.

Auf und Ab der Abwehrleistung

Eric Wekesser, der als Defensivmann auf der linken Seite agiert, lieferte beim Spiel gegen Ingolstadt ein klassisches Beispiel für seine ambivalente Spielweise. Während sein Stürmerhintergrund ihm eine hohe Geschwindigkeit und offensives Denken verleiht, hat er in der Defensive wiederholt gefährliche Schwächen gezeigt. In diesem bestimmten Spiel hätte Wekesser die erste Niederlage seines neuen Trainers Jens Langeneke theoretisch allein verhindern können, da er direkt an beiden Toren beteiligt war.

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Sein positiver Beitrag begann früh im Spiel. In der neunten Minute legte Wekesser Filimon Gerezgiher (26) mit einem präzisen langen Pass das 1:0 auf. Der 26-jährige Stürmer nutzte den Raum hinter der Defensive effektiv, um die Führung zu sichern. Kurze Zeit später, neun Minuten später, sorgte Eric Hottmann (26) mit dem 2:0 für die weitere Führung von Fortuna. Wekesser selbst sah sich selbst als Hauptverantwortlichen für den guten Start an.

Knapp zwei Minuten vor der Pause hätte Wekesser die Partie nahezu entscheiden können, scheiterte jedoch. Der Ball ging nicht ins Tor, was er als persönliches Pech bezeichnete. Ein Treffer zum 3:0 wäre das i-Tüpfelchen für die erste Halbzeit gewesen und hätte die Vorentscheidung zugunsten der Fortuna herbeigeführt. Stattdessen kam es zu einem Taktikwechsel, der die Balance der Mannschaft zerstörte.

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Passivität und Defensive Schwächen

Nach der Halbzeitpause zeigte Fortuna Düsseldorf eine deutlich schwächere Leistung. Wekesser kritisierte im Nachhinein die Passive herausgekommen der Mannschaft. Diese mangelnde Intensität führte dazu, dass die Gegner aus Ingolstadt wieder in das Spiel fanden. Die Defensive um Eric Wekesser, Elias Egouli (24) und den Torhüter Lasse Rieß (26) sah nicht gut aus, was die Chancen der Gegner erhöhte.

Das 2:2 durch Ingolstadt in der 63. Minute markierte den Wendepunkt des Spiels. Die Struktur der Abwehr brach zusammen, und die zuvor sicheren Pässe wurden unsicher. Wekesser betonte, dass die Offensive zwar effizient war, die Defensive aber nicht stabil genug für einen Sieg. Diese Inkonsistenz prägt die Saison von Fortuna Düsseldorf unter der neuen Leitung und sorgt für Diskussionen über die Taktik.

Torhüter Lasse Rieß stand im Fokus, da er nach ersten Wacklern seinen Stammplatz verloren hatte und nun wieder im Tor steht. Er kam nach einer halben Stunde für den an der Rippe verletzten Louis Lord (23) ins Spiel. Lord wird Montag einer CT-Untersuchung unterzogen, um die Dauer seiner Ausfallzeit zu klären. Die Abwesenheit eines etablierten Abwehrspielers wie Lord belastete die verbliebene Verteidigungslinie zusätzlich.

Reaktionen und Ausblick

Eric Wekesser und seine Kollegen zeigten sich von der Niederlage getroffen, betonen aber ihren Einsatzwillen. Der Abwehrspieler erklärte, dass niemand dem Team vorwerfen könne, nicht zu wollen. Sie versuchen alles, damit der Verein erfolgreich ist. Diese Enttäuschung ist spürbar, da die Bemühungen durch wiederkehrende Fehler zunichte gemacht werden. Die Spieler sind sich der Probleme bewusst.

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Die Situation bleibt gespannt. Fortuna Düsseldorf muss nun die Defensive stabilisieren, um den Neuling im Trainerstab Jens Langeneke zu unterstützen. Die Performance von Eric Wekesser wird ein Schlüsselindikator für den Erfolg der Mannschaft sein. Seine Fähigkeit, die offensive Stärke in die Defensive zu übersetzen, ohne dabei Risiken einzugehen, wird in den kommenden Spielen geprüft.

Die Presse und die Fans beobachten die Entwicklung genau. Wekesser ist ein Spieler, an dem sich die Gemüter scheiden können. Seine Speed ist eine Waffe, seine Defensivtechnik noch eine Baustelle. Das Spiel gegen Ingolstadt war eine klare Lehre für das Team. Man darf nicht so passiv nach der Pause werden. Die nächsten Spiele werden zeigen, ob das Team die Lektion gelernt hat.