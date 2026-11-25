Keine andere Person hat Wikipedia in den Niederlanden häufiger bearbeitet als Erik van Bommel. Der 67-Jährige reserviert täglich mehrere Stunden für Sprachkorrekturen und Fragen aus der Community.

Keine andere Person hat Wikipedia in den Niederlanden häufiger bearbeitet als Erik van Bommel. Der 67-Jährige reserviert täglich mehrere Stunden für Sprachkorrekturen und Fragen aus der Community.

Aus den ersten Korrekturen wurde ein fester Bestandteil seines Alltags.

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„Das kostet mich vier bis fünf Stunden am Tag, mehr geht nicht“, sagt Van Bommel. Einkäufe und andere Verpflichtungen müssten schließlich ebenfalls erledigt werden. Neben der Arbeit an Texten beantwortet er Anfragen anderer Wikipedia-Autoren. Dabei geht es etwa um die Wahl passender Begriffe.

Wikipedia erscheint bei Suchmaschinen oft weit oben. Deshalb müsse die Plattform auch sprachlich zuverlässig sein, so Van Bommel gegenüber dem „Algemeen Dagblad“. Zu viele Fehler könnten aus seiner Sicht das Vertrauen in die Inhalte schmälern. Die Tätigkeit bleibt für ihn dennoch abwechslungsreich.

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„Es wird nie langweilig“, sagt der 67-Jährige. Regelmäßig trifft er sich zudem mit anderen besonders aktiven Ehrenamtlichen, etwa bei Veranstaltungen in Museen. Ein 67-Jähriger arbeitet bis zu fünf Stunden täglich für Wikipedia. Dem früheren Übersetzer sind besonders Sprache, Belege und Neutralität wichtig.

Van Bommel sieht die größte Herausforderung bei Wikipedia in der Qualität neuer Artikel. Viele Einträge würden zu schnell veröffentlicht, obwohl verlässliche, unabhängige Quellen fehlten. Das gelte auch für Seiten, mit denen Künstler oder Unternehmen vor allem Eigenwerbung machen wollten. Solche Beiträge werden wieder gelöscht.könne bei der Arbeit helfen, sagt Van Bommel, die Verantwortung dürfe aber nicht bei einer Software liegen.

„Schreiben ist Menschenarbeit, es ist ein Handwerk. “ Deshalb sieht er das von Elon Musk unterstützte Konkurrenzprojekt Grokipedia skeptisch. Automatisch erstellte Inhalte müssten aus seiner Sicht besonders genau geprüft werden. Bei Wikipedia sollen Informationen nachvollziehbar sein.

Für strittige Angaben, Zitate und nicht offensichtliche Fakten verlangt die Plattform Belege aus zuverlässigen, veröffentlichten Quellen. Unbelegte Inhalte können von anderen Autoren wieder entfernt werden, wie in densind Änderungen über die Versionsgeschichte öffentlich einsehbar und Diskussionen laufen auf separaten Artikelseiten. Erfahrene, von der Gemeinschaft gewählte Administratoren können bei Konflikten Konten sperren oder problematische Seiten löschen.