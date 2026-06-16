Erik Lesser verlässt ARD-Expertenrolle - Fokus auf Trainerkarriere

Der Biathlon-Olympiasieger Erik Lesser beendet seine Tätigkeit als ARD‑Experte, um Interessenkonflikte zu vermeiden und sich stärker dem Training junger Athleten zu widmen.

Der ehemalige Biathlon - Olympiasieger Erik Lesser (38) wird ab dem nächsten Winter nicht mehr als Experte für die ARD tätig sein. Laut einem Bericht von inSüdthüringen will Lesser mögliche Interessenkonflikte vermeiden, weil er seit Mai 2023 als Schießtrainer der deutschen Männer im DSV‑Zentrum Oberhof arbeitet.

Eine offizielle Bestätigung des Senders steht bislang noch aus, doch die Entscheidung ist bereits im Kreis der Fans und Fachleute für Aufsehen gesorgt.



Lesser hatte bereits nach Abschluss der Saison 2022/23 seine Zukunft bei der ARD offen gelassen. Während er bislang die Zuschauer mit Analysen und Hintergrundwissen während der Biathlon‑Übertragungen versorgt hatte, richtet er nun den Fokus stärker auf seine Trainerlaufbahn.

Im Mai 2023 begann er, neben seiner Tätigkeit als Schießtrainer, das Training der Juniorinnen zu übernehmen und ist seit 2019 gemeinsam mit seinem ehemaligen Teamkollegen Arnd Peiffer (39) Gastgeber eines erfolgreichen Biathlon‑Podcasts, in dem aktuelle Themen des Sports diskutiert werden. Durch diese neuen Aufgaben will er seine Verantwortung innerhalb des DSV weiter ausbauen und sich langfristig stärker im sportlichen Nachwuchsbereich engagieren.



Der Abschied von der ARD bedeutet jedoch nicht das Ende seiner öffentlichen Präsenz.

Fans werden künftig vor allem über den Podcast und seine Arbeit im Trainingslager in Oberhof mit ihm in Kontakt bleiben. In der Vergangenheit war Lesser Teil einer historischen Staffel, die bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi (nachträglich wegen Dopingproblematik der russischen Konkurrenz) die Goldmedaille erhielt.

Darüber hinaus wurde er 2015 zweimal Weltmeister. Diese sportlichen Erfolge haben ihm einen festen Platz im deutschen Biathlon‑Gedächtnis gesichert, und sein Fortkommen als Trainer wird weiterhin mit großem Interesse verfolgt. Die ARD wird im kommenden Wintersportjahr auf andere Experten zurückgreifen, während Lesser seine Expertise nun direkt an die nächste Generation von Biathleten weitergibt





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