Erik Majetschak verlässt den Drittliga-Absteiger

Erik Majetschak, ein Defensivspieler der Aue, verlässt den Drittliga-Absteiger im Sommer. Seine Entscheidung verkündete er in einem emotionalen Instagram-Beitrag.

wird Erik Majetschak (26) den Drittliga-Absteiger im Sommer verlassen. Seine Entscheidung verkündete der Defensivspieler am Montagabend in einem emotionalen Instagram-Beitrag . Majetschak schreibt zunächst in Richtung Fans: „Zunächst das Wichtigste: Mein aufrichtiger Dank gilt euch.

Eure Unterstützung in den vergangenen Wochen, selbst in dem Moment, als der Abstieg bereits feststand, war außergewöhnlich. Sie hatte einen maßgeblichen Anteil daran, dass wir am Samstag diesen besonderen Pokalsieg feiern durften. Dennoch bleibt die Saison überschattet. Der Abstieg ist die schmerzhafteste Niederlage meiner bisherigen Laufbahn im Profifußball.

Der Wunsch, dies wieder geradezurücken, für mich persönlich, aber vor allem für euch, für das Erzgebirge, für Aue, war allgegenwärtig. Umso bedeutungsvoller war der Derbysieg gegen Zwickau, der zugleich meine vorerst letzte ‚Schachtschicht‘ darstellte.





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