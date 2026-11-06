Erik Shoji spricht über sein Coming-out und Hürden im Männer-Profisport

Libero Erik Shoji von den Berlin Recycling Volleys spricht über sein Coming-out und sieht im Männer-Profisport noch Hürden für queere Athleten.

Der US-amerikanische Volleyballspieler Erik Shoji, 37, hat in einem Interview mit der Berliner Morgenpost offen über sein Coming-out gesprochen. Der Libero der Berlin Recycling Volleys sieht im Männer-Profisport weiterhin Hürden für queere Athleten. Shoji hatte sich im Jahr 2025 über soziale Medien als queer geoutet.

Die Aussagen des Spielers richten sich vor allem auf den Vergleich zwischen verschiedenen Sportarten. Nach Einschätzung von Erik Shoji ist die Lage im Volleyball deutlich positiver als im Fußball, wo es seiner Darstellung nach nach wie vor ein Stigma gibt. Der Anlass für das Gespräch ist sein persönlicher Umgang mit dem Thema heute.

Also read Vereinigtes Königreich und EU erzielen Entwurf für ein Abkommen zum Abbau bürokratischer Hürden nach dem Brexit

Warum Erik Shoji sich 2025 öffentlich outete

Erik Shoji hat sich im Jahr 2025 über soziale Medien als queer geoutet. Einen konkreten Auslöser für diesen Schritt gab es laut dem Spieler nicht.

Der BR-Volleys-Profi erklärt, dass der Zeitpunkt für ihn einfach gekommen war. Nach seinen Worten hatte er das Gefühl, dass es alle wissen sollten. Die Entscheidung war damit eine persönliche Abwägung und keine Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis.

Advertisement

Die Resonanz auf den Schritt überraschte Erik Shoji nach eigenen Angaben selbst. Er bezeichnete die Reaktionen als fast ausschließlich positiv und nannte den Anteil konkret mit 99,9 Prozent.

Stigma im Fußball und positive Entwicklung im Volleyball

Im Männer-Profisport sieht Erik Shoji weiterhin Probleme für queere Athleten. Im Gespräch mit der Berliner Morgenpost sagte der US-Amerikaner, dass es im Fußball immer noch ein Stigma gebe.

Im Volleyball beschreibt Erik Shoji die Entwicklung dagegen als deutlich positiver. Er sagte, dass sich das Stigma dort schwinde, was er als großartig bezeichnete. Damit trennt der Libero der Berlin Recycling Volleys klar zwischen den beiden Sportarten.

Shoji äußerte sich nicht darüber, wie sich diese Unterschiede im Detail zeigen. Seine Aussagen beziehen sich auf seine Wahrnehmung im Volleyball und im Fußball und stellen eine persönliche Einschätzung dar.

Advertisement

Berlin als offener Ort für queere Menschen

Erik Shoji fühlt sich nach eigenen Worten in Berlin besonders wohl. Die Hauptstadt beschreibt er als offenen und toleranten Ort.

Der Spieler der Berlin Recycling Volleys sagte, Berlin sei ein toller Ort, um einfach so zu sein, wie man sein möchte. Dabei nannte er ausdrücklich alltägliche Situationen wie ein Date, ein Treffen mit Freunden oder einen Abend in der Stadt. Nach seiner Darstellung wird dort alles akzeptiert.