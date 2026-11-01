Erik ten Hag kritisiert Cristiano Ronaldo scharf: Karriere bei Juventus begann Abstieg

Ex-Trainer Erik ten Hag erklärt, warum Cristiano Ronaldo seit dem Wechsel zu Juventus nicht mehr auf höchstem Niveau spielen konnte und welche Rolle seine Fitness spielte.

Der niederländische Trainer Erik ten Hag hat in einem Interview mit ESPN klare und bereitsungslose Worte gegen den vierzigjährigen Superstar Cristiano Ronaldo gefunden. Ten Hag, der 41-jährige Portugiese einst bei Manchester United trainierte, räumt zwar dessen historischen Status ein, bezweifelt jedoch die aktuelle Leistungsverfassung des Starstürmers. Die Kritik zielt dabei nicht nur auf die jüngere Vergangenheit ab, sondern erstreckt sich weit zurück in die Transferzeit von Real Madrid nach Italien.

Rumors und Realitätscheck beim Transfer

In dem ausführlichen Gespräch mit dem amerikanischen Sportmedium ESPN begann der 56-jährige Trainer mit einer allgemeinen Würdigung der Karriere des portugiesischen Fußballlegendarers. Er betonte, dass Ronaldo zweifellos ein fantastischer Akteur ist und zu den größten Spielern in der Geschichte des Fußballs gezählt werden muss. Diese einleitenden Worte dienten jedoch nur als Kontrastmittel für die folgende, harte Analyse der sportlichen Entwicklung des Angreifers in den letzten Jahren.

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Ten Hag wechselte daraufhin sofort in eine deutlich kritischere Tonebene und formulierte eine klare These zur Leistungsdecline des Stars. Er vertrat die Auffassung, dass Ronaldo es in den vergangenen sieben bis acht Jahren schlicht nicht mehr geschafft habe, auf dem absoluten höchsten Niveau mitzuspielen. Für den Trainer war die Zeit seit dem Wechsel des Angreifers zu Juventus Turin in der Saison 2018 im Grunde schon das Ende seiner Ära als dominierende Kraft im europäischen Spitzensport.

Vergleich mit Real Madrid und dem Abschied

Der Fokus der Kritik lag dabei auch auf der damaligen Transferstrategie des spanischen Traditionsclubs Real Madrid. Ronaldo war im Jahr 2018 von der spanischen Hauptstadt nach Italien gewechselt, wo er an die enormen Erfolge und die dominierende Rolle in Madrid nicht mehr anknüpfen konnte. Ten Hag hob hierbei eine besondere strategische Stärke der Madrilenen hervor, die er als vorbildlich bezeichnete.

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Er erklärte, dass eine der größten Stärken des Klubs aus der Hauptstadt darin bestehe, den perfekten Zeitpunkt zu erkennen, um sich von einem legendären Akteur zu trennen. Diese Beobachtung unterstreicht die Auffassung des Trainers, dass der Höhepunkt der sportlichen Dominanz des Stürmers bereits überschritten war, als er noch für die Königlichen spielte. Der Schritt nach Italien markierte für Ten Hag den Punkt, an dem die große Reise auf dem absoluten Podium endete.

Konfrontation bei Manchester United

Im Jahr 2021 kehrte der Angreifer dann zu Manchester United zurück, was von vielen Fans als Traumtransfer gefeiert wurde. Dort hatte er Jahre zuvor seinen Durchbruch zum absoluten Weltstar erlebt, und nun sollte er diese Rolle erneut ausfüllen. Erik ten Hag war Teil des Trainerteams bei diesem zweiten Engagement des Portugiesen und ging mit ihm ins offene Gespräch über die taktischen Vorgaben und Erwartungen.

Der Trainer beschrieb seine Methode, dem Star die neuen Regeln und die eigene Vision des Fußballsballs bei United klarzumachen. Er erklärte ihm detailliert, welche Rolle er in der Mannschaft übernehmen sollte und was er persönlich von ihm erwartete, aber auch was er selbst vom Spieler erhalten würde. Trotz dieser offenen Kommunikation und der vorherigen Absprachen sah sich Ten Hag letztlich gezwungen, eine harte Bilanz zu ziehen.

Er betonte, dass ein Spieler am oberen Ende der Pyramide stets Eigeninitiative und Einsatz zeigen müsse. Ronaldo sei jedoch nicht mehr in der Lage gewesen, die dafür notwendige harte Arbeit dauerhaft zu leisten. Der Fokus lag dabei nicht auf taktischen Fehlern, sondern auf der fehlenden persönlichen Disziplin und dem mangelnden Willen zur extremen Anstrengung über lange Zeiträume.

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Physische Anforderungen und aktuelle Situation

Ein zentrales Element der Kritik von Ten Hag war die physische Verfassung und die Trainingsintensität des Stürmers. Er führte aus, dass man sich jeden Tag bis an die absolute Belastungsgrenze bringen müsse, um im modernen Fußball erfolgreich zu sein. Das Training müsse mit maximaler Intensität durchgeführt werden, um körperlich in der besten Form zu bleiben.

Gerade in der englischen Premier League, die für ihre hohe physische Belastung bekannt ist, sei dies absolut entscheidend gewesen. Die Frage, ob Ronaldo damals schon nicht mehr fit genug für das harte Tempo in England war, beantwortete der Trainer mit einem klaren Nein für die Erfolgsaussichten bei fehlender Topform. Er argumentierte, dass ohne absolute physische Verfassung jede Chance auf Erfolg schlichtweg nicht gegeben sei.

Dieses Diktum gelte gleichermaßen für alle großen Wettbewerbe und Ebenen des Fußballs. Ob in der Premier League, in der Champions League oder mit der portugiesischen Nationalmannschaft - die hohen Anforderungen an die körperliche Leistungsfähigkeit würden nicht nachgelassen. Ein Mangel an Fitness führe automatisch zu einem Mangel an Erfolg auf der sportlichen Bühne.

Die angespannte Beziehung zwischen dem Trainer und dem Spieler führte schließlich 2022 zum Ende der Zusammenarbeit bei Manchester United. Ronaldo verließ den Verein im Streit, nachdem er in einem Interview den Klub und seinen Trainer scharf kritisiert hatte. Er forcierte damit seinen Abgang und wechselte daraufhin in die Saudi-Pro-League zu Al-Nassr. Für die Fans und die Medien stellt die Aussage von Ten Hag nun eine Bestätigung der früheren Differenzen dar, auch wenn sie aus Sicht des Trainers rein sportlich und faktisch begründet sind.