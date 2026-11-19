Erik ten Hag Nachfolger Mauricio Pochettino muss seinen Amtsantritt bei Manchester United nach einem schweren Sicherheitsvorwurf bereinigen. Drohnenaufnahmen des Trainings leaken Taktiken.

Der argentinische Trainer Mauricio Pochettino hat die Nachfolge von Michael Carrick bei Manchester United angetreten, doch sein Debüt wurde von einem gravierenden Sicherheitsvorfall getrübt. Carrick musste den Verein nach einem miserablen Saisonstart verlassen, bei dem das Team von zehn Spielen nur eines gewinnen konnte. Pochettinos erste Trainingseinheit stand im Fokus der Öffentlichkeit, als Videoaufnahmen dieser Session in den sozialen Medien auftauchten.

Drohnenflug überschattet Trainingseinheit

Am Donnerstagabend wurden Videoaufnahmen der Trainingsstunde auf der Plattform YouTube veröffentlicht, was sofort zu einer öffentlichen Debatte über die Sicherheit des Vereinsgeländes führte. Die Aufnahmen wurden aus der Luft gemacht, konkret von einer unbemannten Flugdrohne, die das gesamte Trainingsgelände der Red Devils dokumentierte. In dem zwölfminütigen Clip sind sowohl Mauricio Pochettino als auch die gesamten Starspieler von Manchester United zu sehen, was die Reichweite des Leaks erheblich steigerte.

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Verstoß gegen Sicherheitsauflagen

Der Betrieb von Drohnen in der unmittelbaren Umgebung des Vereinsgeländes ist strikt verboten, wie ein Warnschild in der Nähe des Trainingsplatzes deutlich macht. Auf diesem Schild steht explizit, dass Personen, die beim Betrieb einer Drohne angetroffen werden, zur strafrechtlichen Verfolgung angezeigt werden und mit zivilrechtlichen Schritten rechnen müssen. Dieser Verstoß unterstreicht die Schwere des Sicherheitsproblems, das den Start von Mauricio Pochettino überschattet.

Rechtfertigung der Video-Betreiber

Hinter den geleakten Aufnahmen steht der YouTube-Kanal CC Overview, dessen Betreiber laut Sky Sports geltend machen, gegen keine Gesetze verstoßen zu haben. In der Beschreibung des Videos wird argumentiert, dass es sich um uneingeschränkten Luftraum handelt, woraus sie ableiten, dass jeder darüber fliegen dürfe. Die Betreiber betonen zudem, dass die Aufnahmen erst eine halbe Stunde nach Beginn der Trainingseinheit starteten und viele Medienvertreter vor Ort anwesend waren.

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Strategische Implikationen für das Derby

Trotz der Argumentation der Video-Betreiber birgt der Leck von Taktiken eine besondere Brisanz, da die erste Einheit von Mauricio Pochettino unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Dies bedeutet, dass interne Strukturen nun öffentlich einsehbar sind, was für den Verein potenziell nachteilig sein kann. Der erste Pflichtspieluntergrund des neuen Trainers steht bereits bevor, da Manchester United am Sonntagabend um 17.30 Uhr antritt.

Das Derby gegen den FC Liverpool

Das erste Spiel unter der Ägide von Mauricio Pochettino ist von hoher symbolischer Bedeutung, da der Gegner ausgerechnet der große Rivale FC Liverpool ist. Das Spiel wird live von Sky Sports übertragen und stellt für den argentinischen Trainer und seine Mannschaft die erste große Bewährungsprobe dar. Die Kombination aus dem Druck eines Derby-Spiels und dem öffentlichen Drohnen-Skandal setzt die neue Führungsebene unter enormen Medien- und Erfolgsdruck.