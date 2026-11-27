»Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika«: So beginnt ein neuer Song von Schlagerstar Heino – und die erste Strophe eines Marschlieds von 1938. Das Musikvideo ist auf YouTube nicht mehr abrufbar.

, 87, steht in der Lüneburger Heide und gibt seinen neuen Song zum Besten. So weit, so unaufregend.

Allerdings hat Heino für seinen neuen Song »Erika« eine Textpassage eines Lieds aus der Zeit des Nationalsozialismus verwendet. Seit Kurzem kann der Song »Erika « gestreamt werden, auf seinen Social-Media-Kanälen hatte Heino die Neuveröffentlichung angeteasert. Heino weist jeden Vergleich mit dem alten Lied vehement zurück. Auf YouTube wurde das Musikvideo dennoch gesperrt.

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In »Erika « verwendet Heino den Text der ersten Strophe des Marschliedes »Erika« aus dem Dritten Reich von Komponist Herms Niel . »Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika«, beginnt das Lied. Dem Munzinger-Archiv zufolge wurde Niel, der mit bürgerlichem Namen Hermann Nielebock hieß, in den Dreißigern der Marschlieder-Komponist der NS-Zeit und erhielt den Titel Professor. Nach Kriegsende wurde er demnach als Mitläufer eingestuft.