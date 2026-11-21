Die bekannte Regisseurin Erika Lust spricht im Interview über anonyme Sexfantasien, gesellschaftliche Scham und den Dreh von Erotikfilmen.

Sie hat Tausende geheime Sexfantasien gelesen und einige davon verfilmt. Porno-Regisseurin Erika Lust verrät im EXPRESS.de-Interview, was sie selbst überrascht, warum wir unsere Wünsche oft verschweigen und was beim Pornodreh absolut tabu ist.

Was würdest du dir beim Sex wünschen, wenn garantiert niemand darüber urteilen würde? Und würdest du dich trauen, deinem Partner davon zu erzählen? Erika Lust kennt Antworten auf Fragen, die viele Menschen nicht einmal laut auszusprechen wagen. Seit mehr als 20 Jahren dreht die schwedische Regisseurin Erotikfilme, die mit den üblichen Pornoklischees brechen sollen.

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Für ihre Filmreihe „XConfessions“ bekommt sie Tausende anonyme Sexfantasien zugeschickt und verwandelt ausgewählte Geschichten in Filme. Jetzt erzählt sie ihre eigene Geschichte. In ihrem neuen Buch „Lust: Pleasure, Performance, Power“, das im Oktober 2026 in den USA und Anfang November in Großbritannien erschienen ist, blickt sie auf ihre Karriere zurück, spricht über Macht, Lust und Scham und darüber, warum Pornografie ihrer Meinung nach viel über unsere Gesellschaft verrät.

Besonders überraschend: Ausgerechnet die Frau, die beruflich Sexszenen inszeniert, kennt selbst noch sexuelle Unsicherheiten. Im EXPRESS.de-Interview spricht Erika Lust über geheime Wünsche, überraschende Fantasien und die Frage, ob beim Pornodreh wirklich alles erlaubt ist. Erika Lust: „Während meines Studiums habe ich mich intensiv damit beschäftigt, wie Pornografie bestimmte Vorstellungen von Sexualität, Geschlecht, weiblichen Körpern und Begehren vermittelt, ohne unsere tatsächlichen Erfahrungen widerzuspiegeln. Mein erster Film ‚The Good Girl‘ war eine Antwort auf diese starren Vorstellungen von Weiblichkeit.

Ich hatte keine Ahnung, dass daraus meine heutige Karriere entstehen würde.

“ Für deine Reihe „XConfessions“ verfilmst du anonym eingesandte Sexfantasien. Was hat dich dabei besonders überrascht?

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„Vor allem, wie viele Menschen mitmachen wollen und wie einzigartig die Fantasie jedes Einzelnen ist. Seit dem Start 2013 haben wir Tausende Einsendungen bekommen. Darunter waren Ideen, auf die mein Team und ich niemals selbst gekommen wären. Manchmal denke ich wirklich: Wow!

Wo kommt das denn her?

“„Zunächst muss man zwischen Fantasie und Realität unterscheiden. Eine Fantasie bedeutet nicht automatisch, dass man sie auch erleben möchte. Wir haben uns aber entschieden, bestimmte Inhalte nicht zu zeigen. Dazu gehören beispielsweise inszenierter Inzest oder sexuelle Situationen ohne Einvernehmlichkeit.

Auch grundsätzlich gewalttätige Inhalte filmen wir nicht.

“„Es gibt diese hartnäckige Vorstellung, dass weibliches Begehren romantisch, emotional, passiv oder geheimnisvoll sein muss. Oder dass es grundsätzlich anders funktioniert als bei Männern. Natürlich können all diese Dinge zutreffen. Aber wir können auch einfach Lust empfinden wollen, weil es sich gut anfühlt.

“Erika Lust: „Natürlich! Eine der wichtigsten Aufgaben des Feminismus ist es, die Komplexität unserer Erfahrungen und unserer Sexualität ohne Verurteilung oder Scham anzuerkennen. Feminismus sollte Frauen nicht vorschreiben, was sie erregen darf.

“ Warum erzählen manche Menschen völlig Fremden ihre geheimsten Fantasien, aber nicht dem eigenen Partner? „Manchmal brauchen wir einen anonymen Raum, um uns selbst einzugestehen, was wir wirklich wollen. Eine Fantasie mit einem Fremden zu teilen, kann befreiend und sexy sein. Man muss weniger Angst haben, zurückgewiesen oder verurteilt zu werden.

Leider haben viele von uns gelernt, ihre Fantasien geheim zu halten, sogar vor den Menschen, die ihnen am nächsten stehen“„Ähnlich wie bei anderen Filmproduktionen. Wir entwickeln eine Idee, kümmern uns um Besetzung, Drehorte, Styling und den Ablauf. Besonders wichtig ist die Intimitätskoordination. Vor jeder Sexszene sprechen wir mit den Darstellern darüber, was vereinbart wurde, wo ihre Grenzen liegen und was sie brauchen, um sich sicher zu fühlen.

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“„Das ist tatsächlich noch nie passiert. Aber Einvernehmlichkeit ist bei uns kein Kästchen, das man einmal ankreuzt. Sie ist ein fortlaufendes Gespräch. Jeder darf jederzeit aufhören, ohne seine Entscheidung begründen zu müssen.

Wenn jemand etwas nicht mehr machen möchte, passen wir die Szene einfach an.

“„Das kann man spüren. An der Art, wie sie einander ansehen, wie sie auf Berührungen reagieren und ob sie sich wohl genug fühlen, um verspielt und verletzlich zu sein. Echte Chemie entsteht, wenn Menschen sie selbst sein dürfen, statt sich starr an ein Drehbuch halten zu müssen.

“ Auch das Rheinland kennt Erika Lusts Arbeit. Für ihre Reihe „XConfessions“ wurde der Film „Do You Remember?

“ in Köln gedreht, unter der Regie von Sylvia Borges. Lust selbst war bei diesem Dreh nicht vor Ort. Ihre Filme waren außerdem im NRW-Forum in Düsseldorf zu sehen. So offen Erika Lust über die Fantasien anderer spricht, so persönlich wird sie bei ihrer eigenen Sexualität.

In ihrem neuen Buch „Lust: Pleasure, Performance, Power“ erzählt sie auch davon, wie schwierig es sein kann, gesellschaftliche Vorstellungen von Sex hinter sich zu lassen. Und dass berufliche Erfahrung nicht automatisch bedeutet, mit der eigenen Lust vollkommen im Reinen zu sein.

„Lust: Pleasure, Performance, Power“ ist gerade erschienen und ist derzeit auf Englisch erhältlich. „Ich bin heute neugieriger und mir weniger sicher als früher. Nach mehr als 20 Jahren mit erotischen Filmen könnte man denken, dass ich mit meiner eigenen Sexualität vollkommen im Reinen bin. Aber so ist es nicht.

Mir ist bewusster geworden, wie viel Scham ich verinnerlicht habe. Als Feministin und bekannte Stimme in meiner Branche habe ich mich sogar dafür geschämt, dass ich mich schäme.

“„Mehr Geschichten über queere und trans Menschen. Mehr Vielfalt bei Körpern, Alter, Identitäten und Fähigkeiten. Unsere Zuschauer wünschen sich das ebenfalls. Einer der wichtigsten Faktoren für ihre Zufriedenheit ist, dass sie sich in den Menschen auf dem Bildschirm wiedererkennen können. “