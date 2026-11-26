Schauspiel-Legende Erika Pluhar hält wenig von Influencerinnen und heutigen Schönheitsidealen. Im „Kölner Treff“ findet die 87-Jährige deutliche Worte.

“ scharfe Kritik an Influencerinnen geübt. Besonders die auf Social Media verbreiteten Schönheitsideale sind der österreichischen Künstlerin ein Dorn im Auge.

„Ich mag nicht die Influencerinnen“, erklärte sie in der Sendung . Sich von anderen beeinflussen zu lassen, sei für sie „das Blödeste, was es gibt“. Dabei geht es der 87-Jährigen vor allem um die Selbstbestimmung von Frauen.

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Ihre Generation habe sich dafür eingesetzt, dass Frauen unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen über ihr Aussehen entscheiden können. Ob Falten, graue Haare oder auffällige Frisuren – jede Frau solle so aussehen dürfen, wie sie möchte. Umso weniger Verständnis hat Pluhar für die heutigen Beauty-Trends. Besonders der Einfluss von Social-Media-Persönlichkeiten auf das Aussehen junger Frauen stört sie.