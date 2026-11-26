Lucia Laura Sangenito, genannt „Nonna Laurina“, hat ihren 116. Geburtstag gefeiert. Sie gilt als drittältester Mensch der Welt.

, Naomi Whitehead und Lucia Laura Sangenito. Sangenito, genannt „Nonna Laurina“, hat am 22. November im italienischen Sturno bei Avellino ihren 116.

Geburtstag gefeiert. In ihrem langen Leben hat sie unter anderem zwei Weltkriege, den Übergang von der Monarchie zur Republik sowie tiefgreifende politische und gesellschaftliche Veränderungen erlebt. Auch das Erdbeben von Irpinia im Jahr 1980 hat sie miterlebt. Ihr außergewöhnlicher Geburtstag wurde von ihrer Familie, der Gemeinde und der gesamten Region gewürdigt, wie der italienische Drittältester Mensch der Welt - Lucia feiert 116.

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Geburtstag: „Ein wirklich besonderer Tag für Sturno“ Die Einwohner von Sturno betrachten sie inzwischen als Symbol ihres Ortes.