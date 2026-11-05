Erkältung verursacht Zahnschmerzen: Ursache ist Sinusitis

Warum grippebedingte Kopfschmerzen auf die Kieferstrahlen übergreifen. Fachleute erklären den Zusammenhang zwischen Nasennebenhöhlen-Entzündung und Zahnweh.

Plötzliche Zahnschmerzen während einer Erkältung gehören zu den ärgerlichsten Begleiterscheinungen der Saison, doch sie deuten meist nicht auf ein defektes Gebiss hin. Stattdessen signalisiert dieser Schmerz, dass sich eine Nasennebenhöhlen -Entzündung entwickelt hat. Zahnarzt Jochen Schmidt weist darauf hin, dass diese Symptomatik bei grippalen Infekten keineswegs selten ist und gezielt diagnostiziert werden sollte.

Anatomische Ursachen und Druckentlastung

Die Wurzeln der oberen Backenzähne liegen anatomisch sehr nah an den Kieferhöhlen. Schwellen die Schleimhäute in diesen Hohlräumen aufgrund einer Infektion an, entsteht ein spürbarer Druckanstieg. Dieser physikalische Druck wirkt direkt auf die Zahnwurzeln im Oberkiefer, obwohl die Zähne selbst völlig gesund und unversehrt sind. Je stärker die Schwellung fortgeschritten ist, desto intensiver fällt das Schmerzempfinden aus.

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Ein klassisches Indiz für diesen Zusammenhang ist eine deutliche Verschlechterung der Beschwerden beim Vorbeugen. In dieser Körperhaltung verändert sich der hydrostatische Druck in den entzündeten Nebenhöhlen rapide. Betroffene berichten oft von einem drückenden Völlegefühl im Bereich der Stirn und der Wangenknochen, das sich bei Bewegungen des Kopfes besonders unangenehm bemerkbar macht und die Diagnose einer Sinusitis stützt.

Therapieansätze und Schleimhautreizung

Die Behandlung muss primär die Ursache in den Nasennebenhöhlen adressieren, um die sekundären Zahnschmerzen wirksam zu lindern. Nasenduschen mit isotoner Kochsalzlösung helfen dabei, die Schleimhäute feucht zu halten und überschüssiges Sekret spürbar auszuspülen. Diese mechanische Reinigung befreit die Atemwege und reduziert das Druckgefühl auf die Kieferknochen nachhaltig.

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Kortisonhaltige Nasensprays können die entzündliche Schwellung der Schleimhäute medikamentös bremsen. Zudem setzen Betroffene oft auf abschwellende Präparate, die kurzfristig Erleichterung verschaffen. Experten warnen jedoch dringend vor einer dauerhaften Nutzung dieser abschwellenden Sprays, da sie die Nasenschleimhaut nachhaltig schädigen können. Ein unangenehmer Gewöhnungseffekt entsteht, der die Selbstregulation der Nase weiter beeinträchtigt.

Unterstützende Maßnahmen und Hausmittel

Neben der medikamentösen Unterstützung spielen natürliche Methoden eine wichtige Rolle bei der Genesung. Warme Inhalationen mit ätherischen Ölen lösen zähes Sekret und fördern die Durchblutung der betroffenen Regionen. Eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr ist unerlässlich, um den Körper bei der Sekretverdünnung zu unterstützen und die Schleimhäute von innen heraus zu pflegen.

Auch das Raumklima sollte optimiert werden, indem für ausreichend feuchte Luft gesorgt wird. Trockene Heizungsluft trocknet die Schleimhäute aus und verlängert die Genesungsphase unnötig. Ausreichend Ruhe fördert zudem das Abklingen der Entzündung, sodass sich die Nervenschmerzen im Kieferbereich von selbst zurückbilden, sobald der Druck in den Nebenhöhlen nachlässt.