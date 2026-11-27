Dr. Franziska Rubin bewertet 2025 beliebte Erkältungsmittel. Von abschwellenden Nasensprays bis zu Hustenstipulern: Wir klären, was effektiv ist, was Abhängigkeit fördert und welche natürlichen Alternativen günstiger und besser sind.

Rund zwei Milliarden Euro wurden im Jahr 2025 in Deutschland mit Erkältungspräparaten umgesetzt, die jedoch nicht immer denkbaren medizinischen Nutzen bieten. Dr. Franziska Rubin, bekannt als Ärztin und Bestsellerautorin, hat für BILD eine klare Bewertung der gängigsten Haus- und Apothekenmittel vorgenommen. Die Expertin zeigt auf, welche Produkte echte Linderung verschaffen und bei denen man sich das Geld eigentlich sparen kann. Besonders bei der Auswahl zwischen modernen synthetischen Mitteln und bewährten pflanzlichen oder natürlichen Methoden zeigt sich oft ein signifikanter Unterschied in Wirksamkeit und Verträglichkeit.

Abschwellende Sprays und Nasenspülungen

Abschwellende Nasensprays mit den Wirkstoffen Xylometazolin oder Oxymetazolin, wie sie in Produkten Olynth, Otriven oder Nasic zu finden sind, öffnen die Nase tatsächlich schnell und effektiv. Dr. Rubin bestätigt, dass diese Mittel die Durchblutung der Schleimhaut sofort reduzieren und somit die Atmung erleichtern. Allerdings warnt die Medizinerin eindringlich vor einer Dauernutzung, die länger als eine Woche dauert. Die Gefäße gewöhnen sich an das Mittel, was zu einer Entzündung der Schleimhaut führt. Die Nase schwillt dann ständig an, auch ohne akuten Schnupfen, und der Nutzer benötigt das Spray zwangsläufig, um weiteratmen zu können.

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Als sichere und gesündere Alternative empfiehlt Dr. Rubin Nasenspülungen mit Meerwasser oder Salzlösung, wie sie etwa unter den Marken Emser oder Tetesept verfügbar sind. Auch das Selberherstellen einer Salzwasserlösung ist möglich. Diese Methode befeuchtet die Schleimhäute, reinigt sie abends von Keimen und stärkt das Gewebe nachhaltig. Da keine gewöhnungsfördernden Inhaltsstoffe enthalten sind, ist der Dauergebrauch hier völlig unproblematisch und wird auch Allergikern dringend ans Herz gelegt.

Des Weiteren bewertet Dr. Rubin Dexpanthenol-Nasensalben, wie die Bepanthen Augen- und Nasensalbe, zur Pflege von wunden Nasenöffnungen. Der Wirkstoff unterstützt die Regeneration der Haut an der Nasenspitze. Allerdings merkt die Ärztin an, dass diese Pflege nicht für jeden Patienten zwingend erforderlich ist. Oft reicht die bereits erwähnte Befeuchtung durch Meerwassersprays aus, um Beschwerden zu lindern, ohne zusätzliche Salben auftragen zu müssen.

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Halsbeschwerden und Hustenmittel im Detail

Bei Halsschmerzen greifen viele消费者 zu Lutschtabletten mit betäubenden oder desinfizierenden Wirkstoffen, wie Dobendan, Neo-Angin oder Dolo-Dobendan. Dr. Rubin rät dazu, diese Produkte nur im Notfall einzusetzen, wenn die Schmerzen extrem stark sind und zum Beispiel das Einschlafen unmöglich machen. Als bessere, ursachenorientierte Therapie empfiehlt sie stattdessen das stündliche Gurgeln mit kräftigem Salbeitee. Diese Methode bekämpft nicht nur die Symptome, sondern wirkt direkt auf die Viren und Bakterien im Halsraum ein, was die Entzündung schneller abklingen lässt.

Ähnlich verhält es sich bei Halssprays wie Tantum Verde mit dem Wirkstoff Benzydamin. Dieses Mittel wirkt zwar entzündungshemmend und betäubt leicht den Schmerz, tötet jedoch keine Keime ab. Dr. Rubin schlägt vor, wenn kein Spray verfügbar ist oder um Kosten zu sparen, auf Salzwasser-Gurgeln oder heißen Ingwertee zurückzugreifen. Diese natürlichen Alternativen sind nicht nur deutlich günstiger, sondern unterstützen den Heilungsprozess durch die Wärme und die antibakterielle Wirkung des Ingwers ebenso effektiv.

Schleimlöser mit Ambroxol, Acetylcystein (ACC) oder pflanzlichen Extrakten aus Efeu und Thymian, wie Mucosolvan, ACC akut oder Prospan, sind in Deutschland extrem populär, werden in anderen Ländern jedoch kaum verschrieben. Dr. Rubin hebt hervor, dass Thymian der beste pflanzliche Schleimlöser sei, da er das Abhusten erleichtert. Auch Efeu sei eine altbewährte und gute Option. Vor Produktzusätzen mit Schmerzmitteln wie Aspirin oder Paracetamol warnt die Expertin jedoch: Das schnelle Nachlassen der Beschwerden kann dazu führen, dass Patienten sich zu schonen meinen, obwohl der Körper die Krankheit eigentlich durch Bewegung und Normalbelastung schneller überwinden würde.

Hustenstiller mit Dextromethorphan, wie Wick Formel 44, sind für trockenen Reizhusten gedacht und sollen nachts sowie nicht in Kombination mit Schleimlösern angewendet werden. Viele dieser Hustensäfte enthalten zudem Farbstoffe, Geschmacksstoffe, viel Zucker und Alkohol. Dr. Rubin bevorzugt hier natürliche Alternativen mit Eibischwurzel, Spitzwegerich oder Isländisch Moos. Ergänzend empfiehlt sie einen warmen Bienenwachs-Wickel auf der Brust, der den Hustenreiz auf schonende Weise stillt, ohne den Körper mit chemischen Zuschüssen zu belasten.

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Fieber, Balsame und pflanzliche Unterstützung

Erkältungsbalsame zum Einreiben mit Eukalyptus, Menthol oder Campher, wie Wick VapoRub oder Pinimenthol, helfen nachweislich, die Atemwege freizubekommen. Dr. Rubin stufen diese Mittel als nichts Falsches ein, nennt jedoch Tigerbalsam oder Thymianöl als günstige Alternativen. Für Kinder gibt es spezielle Varianten in der Apotheke, da normale Balsame bei Säuglingen und Kleinkindern aufgrund des Camphergehalts Atemkrämpfe auslösen können und daher tabu sind.

Beim Thema Fieber rät Dr. Rubin dazu, dem Körper die Möglichkeit zu geben, selbst Viren bei einer Temperatur von circa 38,5 Grad abzutöten. Wer das Fieber aushält, sollte es nicht sofort medikament senken. Bei starkem Krankheitsgefühl oder Temperaturen über 39 Grad helfen lauwarme Wadenwickel oder Tabletten. Diese moderaten Maßnahmen senken die Temperatur, ohne die körpereigene Abwehr vollständig zu lahmzulegen.

Zuletzt bewertet Dr. Rubin pflanzliche Präparate wie Sinupret oder Gelomyrtol zur Lösung von Schleim in den Nebenhöhlen. Diese Mittel seien durchaus hilfreich, um eine Festsetzung von Schleim im Kopf zu verhindern. Zur Unterstützung rät sie jedoch zur Inhalation mit Thymianöl oder Kamillenextrakt. Diese Kombination aus innerer und äußerlicher Anwendung bietet einen ganzheitlichen Ansatz zur Linderung von Erkältungsbeschwerden, der oft effektiver ist als die Einnahme von reinen Chemikalien allein.