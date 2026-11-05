Erkältungssymptome behandeln und Immunsystem stärken

Ursachen, Dauer und Behandlung von Erkältungen: Fakten zu Viren, Heilungsprozessen und effektiven Methoden zur Stärkung der körpereigenen Abwehr.

Die kältere Jahreszeit bringt oft unangenehme Beschwerden wie Husten, Heiserkeit und Schnupfen mit sich. Diese Symptome treten nahezu automatisch auf, sobald die Temperaturen sinken. Es ist daher ratsam, den Körper rechtzeitig auf den Herbst und Winter vorzubereiten, um das Immunsystem zu stärken und Krankheiten vorzubeugen.

Virusinfekte und Übertragungswege

Die Ursache einer Erkältung ist in den meisten Fällen ein Virus. Man steckt sich durch virushaltige Tröpfchen an. Die Erreger gelangen durch Sprechen, Niesen oder Husten in die Luft und werden dann eingeatmet. Alternativ können sie über Berührung mit den Händen oder Oberflächen auf die Schleimhäute gelangen.

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Typischer Verlauf und Heilungsdauer

Die Dauer der Beschwerden kann sich von Person zu Person unterscheiden. Als grobe Richtlinie gilt jedoch, dass sich die Symptome nach drei bis sieben Tagen bessern sollten. Nach etwa zwei Wochen sollte der Infekt verschwunden sein. Dennoch können einzelne Symptome auch noch Wochen später anhalten.

Wann ist ein Arztbesuch sinnvoll

Grundsätzlich gilt, dass Sie nicht mit jeder Erkältung zum Arzt müssen. Wenn die Erkältungssymptome jedoch länger als zehn Tage andauern und keine Besserung in Sicht ist, kann eine ärztliche Rücksprache empfehlenswert sein. Atemnot kann ein Hinweis auf eine Lungenentzündung sein, wenn sich die Beschwerden nach zehn Tagen noch nicht gebessert haben.

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Linderung und Selbsthilfe

Erkältungen klingen in der Regel auch ohne Behandlung nach ein bis zwei Wochen von selbst ab. Verschiedene Maßnahmen können aber dabei helfen, die Symptome erträglicher zu machen. Daneben helfen auch diverse Erkältungsmittel aus der Apotheke wie Nasenspray, Kopfschmerztabletten oder Halsbonbons.

Stärkung der natürlichen Abwehrkräfte

Um eine Abwehrmaschine zu sein und Viren zurückzuweisen, benötigt der Körper ausreichend Schlaf. Zwischen sieben und acht Stunden pro Nacht gelten hierbei als goldene Regel. Zudem sollten Sie sich täglich mindestens 30 Minuten bewegen, bestenfalls an der frischen Luft.

Lebensstilfaktoren für die Gesundheit

Wenn Sie zusätzlich ausreichend Wasser trinken und sich gesund ernähren, kann dies ebenfalls Ihr Immunsystem stärken. Tägliches Lüften und regelmäßiges Händewaschen können zudem dabei helfen, Infektionen vorzubeugen. Zuletzt zeigte eine Studie, dass auch das 30-minütige Saunieren die Immunzellen kurzzeitig stärken kann.