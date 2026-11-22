Ein Hamburger Hausarzt erklärt, welche Gewohnheiten die Abwehr stärken – und welche Mittel Sie sich sparen können.

Wie kommt man gesund durch die Erkältungssaison? Ein Hamburger Hausarzt verrät, was das Immunsystem stärkt – und welche Mittel man sich sparen kann. Hamburg schnieft und hustet, die Arztpraxen sind voll.

Und die Gesunden fragen sich: Wie kann ich meine körpereigenen Abwehrkräfte unterstützen, um heil durch die Erkältungssaison zu kommen? Braucht es dafür Vitaminpräparate, eine Extraportion Obst oder vor allem viel frische Luft? Ein Hamburger Hausarzt erklärt, was wirklich hilft – und welche vermeintlichen Wundermittel man sich sparen kann. Kai-Uwe Helmers ist Allgemeinmediziner und hat seine Praxis an der Ottenser Hauptstraße.

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Sein Wartezimmer platzt in diesen Tagen aus allen Nähten.

„Wir erleben aktuell ein hohes Krankheitsaufkommen“, berichtet der Arzt. Viele kämen mit normalen Erkältungen, doch es gebe auch ungewöhnlich viele Influenzafälle. Aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr rät Helmers nicht nur älteren Menschen und Risikopatienten zur Impfung, sondern auch denjenigen, die viel im Kontakt mit anderen stehen, wie Gesundheits- und Pflegepersonal, Menschen mit Berufen im sozialen Bereich sowie Lehrkräften. Doch Helmers geht noch weiter: „Impfen ist auch ein sozialer Akt.

Das ist die Lehre aus der Pandemie“, so der Mediziner.

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„Es geht nicht nur darum, sich selbst zu schützen, sondern auch andere. “ Schließlich würden durch die Infektionsketten auch diejenigen erreicht, die jemanden pflegen oder Pflegeheime besuchen. „Denken Sie an Ihre älteren Familienmitglieder“, mahnt Helmers. Das gelte sowohl für Influenza als auch für Corona, das sich derzeit ebenfalls wieder verbreitet.

„Es testet sich ja keiner mehr“, stellt Helmers fest. Die Impfmüdigkeit gerade bei Corona kann der Arzt nicht nachvollziehen.

Schließlich gehe es um Schadensvermeidung.

„Es geht nicht allein darum, eine Ansteckung zu verhindern, sondern auch die Verläufe zu mildern. Eine Impfung senkt die Wahrscheinlichkeit, auf der Intensivstation zu landen“, so Helmers. Und: „Eine Infektion ohne Impfung ist wie eine Lotterie!

“Wer sein Immunsystem über eine Impfung hinaus stärken möchte, dem rät der Hausarzt aus Ottensen zu vier Dingen:Verzicht auf Genussmittel wie Alkohol und Zigaretten, welche als Zellgifte auf das Immunsystem wirken und es schwächen. Außerdem stört Alkohol den Schlaf. Ausreichend Bewegung und frische Luft. Heißt: pro Woche mindestens zwei bis vier Mal eine halbe Stunde Bewegung.

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Abwechslungsreiche Ernährung. Heißt: verschiedene Obst- und Gemüsesorten, Getreideprodukte , Hülsenfrüchte, Nüsse sowie passende tierische oder pflanzliche Eiweißquellen.

„Früher wurde dazu geraten, mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse zu sich zu nehmen. Doch das ist unrealistisch. Einmal pro Tag reicht“, sagt Helmers. Wer diese Ernährungsregeln befolge, der brauche auch keine Präparate wie Zink oder Vitamin C aus der Apotheke oder Drogerie zu sich zu nehmen.

„Das ist in den Lebensmitteln ausreichend drin“, so Helmers. Da hilft nur noch rasieren! Warum dieses beliebte Ausflugsziel unters Messer kommt Und was sagt der Mediziner zu Eisbädern oder kalten Duschen?

„Gut, denn es regt das Immunsystem an“, so Helmers. Dennoch rät er zur Vorsicht! Der Körper dürfe dem Kälteschock nicht ad hoc ausgesetzt werden, sondern müsse ähnlich wie bei Kneipp-Kuren langsam daran gewöhnt werden.

„Fangen Sie erst nur mit den Händen und Füßen an. Beim nächsten Mal wandern Sie etwas höher. So wird der Körper Schritt für Schritt trainiert.

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