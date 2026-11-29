Dunkle Haare statt blonder Mähne: Paris Hilton wollte in Sydney unerkannt bleiben. Doch ihr Plan ging nicht ganz auf.

überrascht mit einer kompletten Typveränderung! Während eines Familienausflugs am 25. November im australischen Sydney fehlte von ihrer markanten blonden Mähne jede Spur. Stattdessen präsentierte sich die Unternehmerin mit ungewohnt dunklem Haar, wiehatte sie diese Verwandlung bereits zuvor als ihren Trick beschrieben, um bei Unternehmungen nicht aufzufallen.

So schlenderte das It-Girl in einem legeren Outfit gemeinsam mit Ehemannund den dreijährigen Kindern Phoenix und London durch das historische Viertel The Rocks. Anschließend gönnte sich die Familie eine entspannte Pause im Park.

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Ganz ging der Plan mit der Tarnung jedoch nicht auf: Trotz dunkler Perücke und lässigen Looks erkannten einige Fans die prominente Mutter.ließ sich davon aber nicht stören und nahm sich trotzdem Zeit für gemeinsame Selfies mit ihren Bewunderern.blieb stets dicht bei seiner Familie: Der Unternehmer sah im Rucksack nach den eingepackten Sachen, unterhielt sich mit seinem Sohn Phoenix und genoss innige Kuschelmomente mit seinen Liebsten. Zuvor hatte die Familie bereits beim weihnachtlichen Pop-up Ralph Lauren Holiday Experience vorbeigeschaut.