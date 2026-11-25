Die Erlanger Waldweihnacht 2026 eröffnete Ende November seine Stände. Alle Infos rund um besondere Programmpunkte, Öffnungszeiten und Stände finden Sie hier.

Die Erlanger Waldweihnacht verwandelt den Schlossplatz auch 2026 wieder in einen winterlichen Weihnachtswald. Zwischen echten Tannen, weichem Waldboden und festlicher Beleuchtung können Besucherinnen und Besucher nach Geschenken stöbern, Glühwein trinken und sich auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm freuen.

Wann findet die Waldweihnacht statt, welche Öffnungszeiten gelten und was wird geboten?findet in diesem Jahr seit 23. November bis zum 24. Dezember 2026 statt. Veranstaltungsort ist der Schlossplatz im Zentrum von Erlangen.

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Organisiert wird der Weihnachtsmarkt von der Stadt Erlangen in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Erlanger Weihnachtsmarkt. Das Besondere an der Waldweihnacht ist ihre Gestaltung: Zahlreiche echte Tannenbäume, ein Boden aus weichem Waldboden und eine stimmungsvolle Beleuchtung verwandeln den Schlossplatz in eine winterliche Waldlandschaft. Zwischen den Bäumen stehen die verschiedenen Verkaufsstände, an denen Besucherinnen und Besucher sowohl kulinarische Angebote als auch Geschenkideen entdecken können.geöffnet. An diesem Tag endet der Betrieb allerdings bereits am frühen Nachmittag.

Die Öffnungszeiten unterscheiden sich je nach Wochentag. Am Wochenende bleibt der Weihnachtsmarkt etwas länger geöffnet als unter der Woche. An Heiligabend gelten verkürzte Zeiten. Heiligabend : 10 bis 14 UhrEin wichtiger Bestandteil der Erlanger Waldweihnacht ist das Bühnenprogramm. Während der gesamten Veranstaltungszeit gibt es kostenlose Unterhaltung mit wechselnden musikalischen Auftritten. Dabei ist für unterschiedliche Geschmäcker etwas dabei: Das Angebot reicht von Rock, Pop und Blues über Gospel und Jazz bis hin zu traditionellen Weihnachtsliedern. : Die Band verbindet Rock, Balladen, Funk und Pop.

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Zum Repertoire gehören vor allem Songs aus den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren. : Die Formation spielt eine Mischung aus Rock, Blues und Soul sowie Weihnachtsklassiker.6 FEET FOUR : Unter dem Titel „Rocking Christmas“ präsentiert die sechsköpfige Band Rock-, Funk- und Soulmusik sowie besondere Weihnachtssongs. : Das Ensemble verbindet mehrstimmigen Gesang mit deutschen und amerikanischen Weihnachtsliedern sowie Pop-, Jazz- und Soulstücken. BBQChiefs: Die Band aus der fränkischen Bluesszene verbindet klassische Einflüsse mit eigenen Songs.

Auch weitere Künstler und Gruppen wie Julie & Mike, Markus Wicklein, ReAct, 2Friends und Dr. Leyk’s Blues sind angekündigt. Die Auftritte finden an unterschiedlichen Tagen statt. Wer sich für einen bestimmten Künstler interessiert, sollte deshalb vor dem Besuch einen Blick in dasNeben Musik und Weihnachtsstimmung bietet die Erlanger Waldweihnacht zahlreiche Möglichkeiten zum Essen, Trinken und Einkaufen. An den Ständen gibt es klassische Weihnachtsmarktangebote wie Lebkuchen, Plätzchen, Bratwürste und Glühwein.

Auch süße Speisen und weitere Heißgetränke gehören zum Angebot. Wer noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, kann ebenfalls fündig werden. Angeboten werden unter anderem handgefertigte Waren, kleine Unikate und weihnachtliche Dekoration. Dazu zählen beispielsweise Holzspielzeug und mundgeblasener Christbaumschmuck.

Eine Besonderheit sind die beiden Ehrenamtsstände mit den Nummern 20 und 21. Dort präsentieren verschiedene Vereine und Organisationen ihre selbst gefertigten Geschenkartikel. Mit den Einkäufen unterstützen Besucherinnen und Besucher zugleich die Arbeit der jeweiligen Einrichtungen. Die beteiligten Organisationen wechseln im Laufe der Waldweihnacht.

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Mit dabei sind beispielsweise Plan International, die Caritas Erlangen, das Tierheim Erlangen, der Arbeiter-Samariter-Bund und die Johanniter-Unfall-Hilfe. Auch zahlreiche weitere Vereine und Initiativen nutzen die Gelegenheit, ihre Arbeit vorzustellen und Spenden zu sammeln. Eine Übersicht darüber, welche Organisationen an welchen Tagen vertreten sind, stellt die Stadt Erlangen online zur Verfügung. Auch für Familien mit Kindern hat die Erlanger Waldweihnacht einiges zu bieten.

Neben einem Kinderkarussell gibt es auf dem Gelände versteckte Wichtel zu entdecken. Darüber hinaus stehen verschiedene Aktionen für den guten Zweck auf dem Programm. Beim sogenannten „Baum der Wichtel“ können Besucherinnen und Besucher Wünsche bedürftiger Kinder aus Erlangen erfüllen. Mit dem Kauf der „Erlanger Sterne“ lässt sich ebenfalls ein Beitrag für einen guten Zweck leisten.

Die Erlanger Waldweihnacht findet auf dem Schlossplatz in der Erlanger Innenstadt statt. Durch die zentrale Lage lässt sich der Weihnachtsmarkt gut mit einem Besuch der Innenstadt verbinden. Auch weitere Weihnachtsangebote sind in der Nähe zu finden. Wer seinen Besuch ausweiten möchte, kann beispielsweise auch den Historischen Weihnachtsmarkt am Neustädter Kirchenplatz besuchen.

Dieser bietet eine mittelalterliche Atmosphäre und liegt nur wenige Gehminuten vom Schlossplatz entfernt. Der traditionelle Altstädter Weihnachtsmarkt am Altstädter Kirchenplatz findet 2026 allerdings nicht statt. Grund dafür sind Schwierigkeiten bei der Organisation.