Manchester City und Fulham endeten in der Premier League bei einem umstrittenen 1:1-Unentschieden. Schiedsrichter Bramall wertete ein Treffer von Erling Haaland wegen Foulspiels ab.

Manchester City und der FC Fulham haben in der Premier League mit einem umstrittenen 1:1-Unentschieden abgeschlossen, das in England für große Verärgerung gesorgt hat. Das Spiel in Manchester endete für den Tabellenführer, der seit vier Ligaspielen ohne Sieg bleibt, nur mit einem Punktgewinn. Im Fokus der Partie stand der Zweikampf zwischen dem Angreifer Erling Haaland und dem Torwart Bernd Leno, dessen Ausgang die Partie entscheidend prägte.

Umstrittene Entscheidung über aberkanntes Tor

In der 24. Spielminute sorgte eine Flanke von der rechten Seite für Unruhe im Strafraum des FC Fulham. Haaland Positionierte sich am zweiten Pfosten und versuchte, den Ball über die Linie zu drücken, doch der Torwart Bernd Leno war zur Stelle. Leno fing den Ball für einen kurzen Moment ab, ehe Haaland nachsetzte und dabei mit dem Deutschen zusammenprallte. Dabei beförderte Haaland sowohl Leno als auch den Ball über die Torlinie.

Also read Pochettino bestätigt Bruno Fernandes als Kapitän von Manchester United

Trotz des offensichtlichen Ballkontaktes innerhalb des Tors schlug die Torlinientechnologie an und signalisierte zunächst einen Treffer für Manchester City. Doch der Schiedsrichter Bramall korrigierte diese Ansicht schnell und entschied auf Stürmerfoul. Die Begründung lautet, dass Haaland Leno bei der Aktion regelwidrig angegangen sei, was zur Aberkennung des Tores führte.

Kontroverse um Ballkontrolle und Videoanalyse

Die Entscheidung des Unparteiischen stieß auf großes Unverständnis, da stark umstritten ist, ob der Torwart den Ball tatsächlich unter Kontrolle hatte. Auch der Video-Schiedsrichter wurde hinzugezogen, um die Szene zu überprüfen. Nach einem kurzen Funkkontakt bestätigte die Video-Ansicht jedoch die ursprüngliche Entscheidung des Schiedsrichters auf der Spielfeldmitte.

Advertisement

Erling Haaland und seine Mitspieler von Manchester City zeigten sich von der Abwertung sichtlich enttäuscht. Mit ungläubigen Blicken verließen sie die Scorerzone, während die englischen Medien die Entscheidung heftig diskutierten. Der ehemalige Premier-League-Star Joe Cole äußerte sich bei der BBC kritisch zur Lage. Er betonte, dass die Entscheidung sehr hart ausfiel, da Bernd Leno den Ball nicht im Griff hatte, weil er nicht erkennen konnte, dass Haaland den Ball traf.

Auswirkungen auf die Tabelle und nächste Spiele

Für Manchester City war die Abwertung des Anschlusstores besonders bitter, da zu diesem Zeitpunkt der FC Fulham bereits mit 1:0 in Führung lag. Dennoch gelang den Skyblues in der Folgezeit der Ausgleich. In der 57. Minute traf Anderson aus der Distanz und sorgte somit für den verdienten Punktgewinn der Haaland-Elf, auch wenn das erste Tor nicht gültig war.

Der Unentschieden ist schmerzlich für die Guardiola-Elf, da der Rückstand auf den Tabellenführer Arsenal weiter droht zu wachsen. Manchester City wartet nun seit vier aufeinanderfolgenden Premier-League-Spielen auf den nächsten Sieg. Im Meisterrennen könnte der Abstand zu den Gunners am kommenden Samstagabend signifikant größer werden.

Arsenal hat die Chance, sich mit einem Sieg gegen Newcastle United, der am Samstagabend um 18:30 Uhr stattfindet, auf acht Punkte Vorsprung abzusetzen. Dieser Punktstand würde den Abstand der Stadtclaws in der Titelkonkurrenz weiter vertiefen und den Druck auf das Trainergeschehen in Manchester erhöhen, während der FC Fulham mit dem wertvollen Punkt aus Manchester zufrieden sein kann.