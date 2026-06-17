Erling Haaland führt Norwegen zum Sieg gegen Irak

Erling Haaland hat bei seinem WM-Debüt mit einem Doppelpack zum 4:1-Sieg gegen den Irak beigetragen. Die norwegische Führung wurde von Irak-Star Aymen Hussein in einer wilden ersten Hälfte egalisiert.

Der norwegische Superstar Erling Haaland hat bei seinem WM-Debüt mit einem Doppelpack zum 4:1-Sieg gegen den Irak beigetragen. Die norwegische Führung wurde von Irak -Star Aymen Hussein in einer wilden ersten Hälfte egalisiert.

Haaland nutzte einen Abwehrpatzer des Irak, um den Ausgleich zu erzielen. Später traf auch Leo Östigaard und Kristian Thorstvedt, um das Spiel zu entscheiden. Die norwegische Abwehr war jedoch defensiv erstaunlich fahrig und ließ viel Platz für den Irak. Der Irak kehrte nach 40-jähriger Durststrecke zurück zur Endrunde, aber das Warten auf den ersten WM-Punkt geht weiter.

Der nächste Gegner der Norweger ist noch nicht bekannt. Haaland hatte in der Qualifikation mit 16 Toren in acht Siegen seine Ausnahmestellung in der Landslaget untermauert. Der frühere Dortmunder lief in Foxborough vor den Augen seines Vaters auf und wurde schnellstmöglich an den Ball gebracht. Der Irak versteckte sich nicht und verzeichnete durch Ali Al-Hamadi den ersten Torschuss.

Doch nach der ersten Trinkpause war die Tormaschine geölt: David Möller Wolfe flankte an den zweiten Pfosten und Haaland drückte den Ball über die Linie. Der Irak steckte jedoch weiter nicht auf, sondern ließ viel Platz für die Norweger. Hussein vollendete einen starken Angriff per Kopf zum zweiten irakischen Treffer der WM-Geschichte. Doch dann folgte hinten der bittere Fauxpas: Haaland setzte den Keeper Jalal Hassan unter Druck, beim Klärungsversuch schoss dieser den Angreifer an, der Ball prallte ins Tor.

Nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild, von dem erwarteten Klassenunterschied war nicht viel zu sehen. Der Underdog steckte nicht auf, eine überaus beschwerliche WM-Qualifikation hat das Team widerstandsfähig gemacht - nicht nur wegen der Auswirkungen des Krieges in Nahost. 21 Spiele dauerte der Marathon, bis sie als 48. und letzte Nation das Ticket für die XXL-Endrunde gelöst hatten.

Und dann wehrten sie sich auf der großen Bühne mit viel Leidenschaft - doch Superstar Haaland und Co. waren am Ende zu abgezockt. Zudem mussten die Iraker einen Schreckmoment verkraften. Ali Jasim musste nach einem Zusammenprall mit Nusa Mitte der zweiten Hälfte lange behandelt werden, der Angreifer wurde schließlich mit einer Liege aus dem Stadion getragen





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