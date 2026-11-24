Erling Haaland geht juristisch gegen eine kroatische Energiefirma vor, die seinen Namen für Marken registrierte. Das Ziel ist die vollständige Löschung dieser unrechtmäßigen Nutzung.

Der norwegische Topstürmer Erling Haaland, der aktuell für Manchester City aufläuft, führt einen erbitterten Rechtsstreit gegen eine kroatische Energiefirma. Diese hatte seinen Nachnamen offiziell als Marke registrieren lassen, ohne dabei eine Erlaubnis des Fußballstars einzuholen. Haalands Anwaltsteam hat das Ziel, diese Markenregistrierung vollständig annullieren zu lassen, um die unbefugte kommerzielle Nutzung seines Namens zu stoppen.

Juristische Strategie gegen Namensverletzung

Erling Haaland und seine Rechtsberater gehen dabei äußerst konsequent vor. Das Team des Torjägers hat bereits im Jahr 2023 festgestellt, dass die kroatische Firma ihm bei dem Versuch zuvorgekommen war, seinen eigenen Nachnamen in der Europäischen Union schützen zu lassen. Die Rechtsabteilung von Haaland argumentiert schlüssig, dass die gewollte Namenswahl der Firma stark von der enormen Popularität des Angreifers beeinflusst wurde. Ziel ist es, klare Grenzen zu setzen und sicherzustellen, dass nur der Spieler selbst oder lizenzierte Partner sein Markenzeichen nutzen dürfen.

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Kontroverse Verteidigung des Unternehmers

Der Unternehmer Michael Was, der die Marke in Kroatien registrierte, wehrt sich energisch gegen die Ansprüche von Erling Haaland. Was präsentiert eine Erklärung, die von Experten als weit hergeholt gewertet wird. Er behauptet, der Name "Haaland" handele sich um eine Abkürzung für die englische Phrase "High Advanced Activity Land". Diese Begründung hält einer logischen Überprüfung kaum stand, da die letzten drei Buchstaben des Nachnamens des Spielers nicht als sinnvolle Abkürzung in diesem Kontext interpretiert werden können.

Zeitliche Einordnung und historischer Hintergrund

Die Konflikte zwischen der Marke und dem Sportler sind bereits seit dem Jahr 2023 öffentlich bekannt. In diesem Zeitraum unternahm Haaland den Schritt, seinen Namen juristisch abzusichern, was auf einen wachsenden kommerziellen Druck hinweist. Die Registrierung durch die kroatische Firma geschah zu einem Zeitpunkt, an dem der norwegische Angreifer in Polen bereits als absoluter Mega-Star galt. Diese zeitliche Parallele wird von Haalands Anwälten als Beweis für die absichtliche Aneignung seines Rufes gewertet.

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Umsetzung der Durchsetzungsstrategie

Der aktuelle Rechtskampf ist Teil einer kompromisslosen Strategie von Erling Haaland, um sein öffentliches Image zu schützen. Bereits in der jüngeren Vergangenheit hat der Stürmerstar eine norwegische Fluggesellschaft verklagt, weil diese ohne Erlaubnis mit einem Foto seines markanten Pferdeschwanzes geworben hatte. Diese Vorfälle zeigen ein klares Muster: Haaland toleriert keine unbefugte Nutzung seines Namens oder seines äußeren Erscheinungsbildes für Werbezwecke durch Dritte.

Auswirkungen auf den Sportmarketing-Markt

Dieser Fall zeigt deutlich, wie professionell moderne Sportler ihre Markenrechte verteidigen. Für die beteiligten Unternehmen, insbesondere die Energiefirma, bedeutet das eine hohe rechtliche Unsicherheit, da die Annullierung der Marke droht. Es sendet eine deutliche Botschaft an andere Firmen, die versuchen könnten, ohne Lizenz auf den Ruhm von Topathleten zu setzen. Die Konsequenzen reichen von hohen Schadensersatzforderungen bis zum vollständigen Verlust von Markenrechten, wie es im aktuellen Fall angedroht ist.