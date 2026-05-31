Erling Haaland provokiert Arsenal und Gabriel mit einem Lächeln-Foto

Paris St. Germain-Stürmer Erling Haaland postete ein Foto mit drei Freunden, nachdem Arsenal den entscheidenden Elfmeter verschoss. Die Fans in den Kommentaren sehen darin eine Provokation gegen Arsenal und Gabriel. Beide Spieler hatten schon öfter aneinandergeraten.

Dieses Foto werten die Fans als Spitze! Paris St. Germain gewinnt das Champions-League-Finale in Budapest mit 5:4 nach Elferschießen gegen Arsenal London. Arsenal sverschießt den entscheidenden Elfer.

Kurz danach postet Man-City-Superstar Erling Haaland ein Foto mit drei Freunden, alle darauf freudig grinsend. Für die Fans in den Kommentaren ist klar: Diese Provokation geht in Richtung Arsenal und Gabriel. Denn: Haaland und der Verteidiger sind schon öfter aneinandergeraten … Haaland hatte dem Brasilianer 2024 während einer heiß umkämpften Partie in der Premier League (2:2) den Ball an den Kopf geworfen! Nach der Szene kam es auf dem Rasen sogar noch einmal zur Rudelbildung.

Nach Abpfiff lieferten sich Haaland und Gabriel ein scharfes Gespräch, ihre Köpfe waren dabei nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Unklar war damals, ob Haaland Gabriel wirklich abwerfen wollte oder der Ball eigentlich woanders hin sollte. Mit der Provokation gegen Gabriel gab sich Haaland nicht zufrieden, stänkerte auch nach Abpfiff weiter. Nachdem er mit Arsenal-Trainer Mikel Arteta abgeklatscht hatte, rief er dem Spanier hinterher: „Bleib bescheiden, bleib bescheiden!

“ Arteta drehte sich noch einmal zu Haaland um, blieb jedoch stumm. Im Rückspiel revanchierte sich Gabriel dann bei Haaland, jubelte ihm provokativ ins Gesicht. Jetzt das Lächel-Foto von Haaland nach dem verschossenen Elfer und der bitteren Arsenal-Pleite gegen PSG. In den Kommentaren schreiben die Fans: „Ich weiß, dass du froh bist, dass ausgerechnet Gabriel den Elfmeter verschossen hat – ich kann es nur nicht beweisen.

“ Ein weiterer schreibt: „Er hat diesen Fehlschuss geliebt. Sag ihnen, sie sollen bescheiden bleiben.

“ Gabriel war nach dem vergebenen Elfer sichtlich mitgenommen. Er hatte eine starke Partie absolviert und maßgeblichen Anteil daran, dass PSG nur wenig Ideen hatte, nach dem frühen Führungstreffer von Kai Havertz (6. ) den Abwehrriegel der Gunners zu knacken. Im Elfmeterschießen stellte sich der Brasilianer als fünfter und letzter Schütze der Verantwortung.

Zwei seitliche Schritte, dann zwei normale, dann einige Trippel-Schritte – dann schoss er mit dem linken Fuß über das Tor. Sofort schlug er die Hände vors Gesicht, zog das Trikot hoch





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Erling Haaland Arsenal Gabriel Champions League Elfmeter Protokoll Protokoll Protokoll

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arsenal behält nach dramatischem Elfmeterschießen die Oberhand gegen PSGKai Havertz eröffnete das Finale, Ousmane Dembélé glich aus, und nach einer intensiven Verlängerung entschied ein umstrittener Elfmeter von Gabriel Magalhães über den Sieg von Arsenal gegen PSG.

Read more »

PSG-Star tröstet UnglücksrabenArsenal-Verteidiger Gabriel sorgt mit seinem verschossenen Elfmeter für den Champions-League-Triumph von Paris Saint-Germain. PSG-Kapitän Marquinhos spendet als Erster Trost.

Read more »

Marquinhos zeigt beeindruckende Geste nach dem Elfmeterschießenspiel gegen ArsenalPSG-Kapitän Marquinhos tröstet den Arsenal-Spieler Gabriel Magalhaes nach dessen Fehlschuss im Elfmeterschießenspiel. Die Geste zeigt, dass Marquinhos ein echter Gentleman ist.

Read more »

FC Arsenal verliert dramatisches Champions-League-Finale gegen PSG im ElfmeterschießenDer FC Arsenal unterlag in einem packenden Endspiel Titelverteidiger PSG im Elfmeterschießen. Innenverteidiger Gabriel wurde zur tragischen Figur, nachdem er den entscheidenden Elfmeter weit über das Tor schoss. Trotz einer herausragenden Leistung von Gabriel und dem Gewinn der Premier League verpassten die Gunners das Double. Die Pressestimmen aus England zeigen sich sowohl beeindruckt vom Kampfgeist als auch kritisch hinsichtlich des Ballbesitzes. Arsenal bleibt mit 226 Spielen die Mannschaft mit den meisten Einsätzen in der Champions-League-Geschichte ohne Titelgewinn.

Read more »