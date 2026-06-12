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Erling Haaland trägt bei der WM vollen Namen auf dem Trikot

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Erling Haaland trägt bei der WM vollen Namen auf dem Trikot
Erling HaalandNorwegenWM 2026
📆12/06/2026 05:52:00
📰SPORTBILD
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Der norwegische Fußballstar Erling Haaland wird bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko mit dem vollständigen Namen "Braut Haaland" auf dem Trikot auflaufen. Diese Entscheidung würdigt die norwegische Tradition, beide Elternteile im Nachnamen zu führen, und unterstreicht seine familiären Wurzeln.

In den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko wird auf dem Trikot des norwegischen Fußballstars Erling Haaland (25) erstmals der vollständige Name " Braut Haaland" zu lesen sein, während er bei seinem Klub Manchester City und in der Nationalmannschaft üblicherweise nur den Nachname n Haaland auf dem Rücken trägt.

Diese Besonderheit hat familiäre Wurzeln: "Braut" ist der mütterliche Nachname seiner Mutter, der ehemaligen norwegischen Siebenkämpferin Gry Marita Braut. Sein bekannterer Nachname stammt vom Vater, dem früheren Manchester-City-Profi Alf-Inge Haaland (53). Die doppelte Namensführung entspricht einer norwegischen Tradition, bei der oft beide Elternteile im Nachnamen vereint werden, um familiäre Herkunft und regionale Wurzeln zu betonen. Haaland möchte diese Identität auch bei der Weltmeisterschaft repräsentieren.

In sozialen Medien wie Instagram nutzt er bereits seit Jahren den vollen Namen. Die Entscheidung fällte er bereits im August des vergangenen Jahres. Bei der WM trifft Norwegen in Gruppe I auf Frankreich, Senegal und den Irak. Für Haaland ist es das erste große Turnier mit der Nationalmannschaft, und die Norweger werden als Geheimfavorit oder Überraschungsteam gehandelt

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