Erling Haaland sichert Manchester City mit einem entscheidenden Treffer zum 3:2 gegen RB Leipzig den Sieg. Nach dem Spiel trifft er in Leipzig auf seine Jugendfreundin.

Der norwegische Angreifer Erling Haaland erwies sich auch nach fast 80 Minuten abseitiger Stille als entscheidender Faktor für Manchester City. Gegen RB Leipzig sorgte der 26-Jährige mit seinem Treffer zum 3:2 in der 78. Minute für den Sieg des Abends. Zuvor war er kaum zu sehen und zeigte Frustration, doch nach dem Erfolg kehrte seine gute Laune zurück. Auf dem Weg in die Katakomben des Leipziger Stadions erlebte er eine überraschende Begegnung mit einer alten Freundin.

Haaland entscheidet knappes Spiel gegen Leipzig

Haaland hatte in der gesamten ersten Halbzeit lediglich drei Ballkontakte. Im zweiten Durchgang veränderte sich diese Dynamik grundlegend, als die Spielchancen knapper wurden. Orban grätschte an einer scharfen Hereingabe vorbei, woraufhin Haaland korrekt positioniert war und den Ball mit seinem 13. Kontakt ins Netz schob. Dieser Moment machte ihn zum Helden des Spiels für Manchester City, das sich somit gegen den deutschen Verein durchsetzte.

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Der ManCity-Kapitän betonte nach dem Spiel, dass es sich um ein sehr hartes Duell gehandelt habe. City ging zwar in Führung, doch Leipzig kam zurück und glich aus, sodass die Spannung bis zum Ende anhielt. Manchester City erschuf zwar nicht viele klare Torchancen, blieb aber mental fokussiert. Haaland erklärte, er habe auf den perfekten Moment gewartet, um seinen Treffer zu erzielen, was ihm schließlich auch gelang.

Erneute Begegnung mit Jugendfreundin Norheim

Nach der Partie marschierte Haaland gut gelaunt in die Untergrundbereiche des Stadions, wo ihn eine Überraschung erwartete. Seine Jugendfreundin Maren Norheim, die ebenfalls Fußballspielerin wurde und später die Champions League gewann, tauchte in seinen Lebensweg ein. Sie steht seit 2025 bei den Frauen in der Bundesliga, was die sportliche Verbindung zwischen den beiden unterstreicht. Haaland erkannte Norheim direkt wieder, als er sie ansprach.

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Norheim gab an, dass es schon eine Weile her sei, als sie sich das letzte Mal gesehen hätten. Schätzungsweise acht Jahre lagen zwischen ihren letzten persönlichen Treffen. Trotz der langen Zeit herrschte sofortige Vertrautheit, da Haaland sie sofort identifizierte. Mehrere Minuten verbrachten die beiden Sandkastenfreunde mit einem Gespräch und hielten die Erinnerung an diese besondere Begegnung fest.

Rückblick auf die gemeinsamen Anfänge in Norwegen

Die Wurzeln ihrer Bekanntschaft liegen mehr als 16 Jahre zurück. Beide trafen sich erstmals auf dem Fußballplatz in der norwegischen Kleinstadt Bryne. Diese Stadt hat nur rund 14.000 Einwohner und war der Schauplatz ihrer ersten sportlichen Berührungspunkte. Haaland war zu dieser Zeit ein Jahr jünger und rückte gerade in die entsprechende Mannschaft auf. Norheim blieb im Gedächtnis als jemand, der ihn damals bereits beobachtete.

Norheim äußerte, dass es cool sei, beide jetzt an diesem Ort auf dieser高水平 Sportebene zu erleben. Es war für sie ein schönes Erlebnis, Haaland erneut in Aktion gesehen zu haben. Obwohl sie persönlich einen Sieg von Leipzig am Ende des Spiels wohl bevorzugt hätte, erkannte sie die besondere Klasse ihres Freundes an. Sie resümierte, dass Erling eben typische Haaland-Momente erschaffe, die über den reinen Spielverlauf hinausgehen.