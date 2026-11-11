Der deutsche Midfield- und Torschützenkönig Erling Haaland ist neben seiner Fußballkarriere auch Model für Calvin Klein und glaubt, im privaten Alltag noch vieles lernen zu müssen. Mehr dazu.

Erling Haaland, der mit nahezu vierhundert Ligaspielen in der Bundesliga und Serie A als deutscher Fußballkönig zählt, hat sich vor kurzem auch über die Grenzen des Spielfelds hinaus als Model profiliert. Sein neuestes Shooting für die Modemarke Calvin Klein zeigte ihn ausschließlich in Unterhosen, ein einseitiger, aber noch einmal eindrucksvoller Versuch, ein jüngeres Publikum zu erreichen.

Die Entscheidung und das neue Shooting

Haaland traf die Entscheidung, Fotos für Calvin Klein in Unterhosen zu posieren, um die Marke als "Angel" für Jugendliche zu positionieren. Ille undf coach, das Shooting fand in einem modernen Studio in Hamburg statt und wurde von einer kleinen, aber professionellen Crew begleitet. Die Bilder wurden in den sozialen Medien vorgestellt und haben seitdem über zehn Millionen Aufrufe verzeichnet.

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Haaland über den privaten Alltag

Der frühere Dortmund-Fan räumt ein, dass er im Privatleben "nicht längst reif" sei. Er meinte, er könne weder kochen noch Auto fahren und verlasse sich auf Freunde und Familie bei Hausarbeit und ähnlichen Tätigkeiten. In einem kurzen Interview sagte er: 'Wenn ich dann nach Hause komme - nun ja, da habe ich es wohl versäumt, die ganz grundlegenden Dinge des Alltags zu lernen. Aber dafür wird sich sicher noch die richtige Zeit und Gelegenheit finden.'

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Kritik und eigene Verantwortung

Haaland wirkt sich der Verantwortung für seine Rolle als Vorbild bewusst. Er erklärte: 'Ich habe nicht mit dem Fußball angefangen, weil ich ein Vorbild sein wollte. Das ist mein Lebensunterhalt. Dafür werde ich bezahlt. Es ist mein Beruf - und zugleich mein Hobby.' Er bezeichnet die Fans als engagieren und erwähnt, dass die Leute viel investieren, um Partizipation zu erleben. Er betont, dass er sich, sobald er Keramik trägt, Kraft geben muss, regionalen oder nationalen Erwartungen zu entsprechen. Er behauptet, er wolle "abseits des Platzes ein Gentleman sein", arbeitet an sich aber auch auf der Straße.

Auswirkungen auf die Karriere und Strafen

Bezugnehmend auf die letzte Saison erwähnt Haaland, dass er sich teilweise im Gange des Spiels voll vil intraven Ehrlich; er aktiviert olympische Strafe mit einer 30 000 Euro Summe. Dazu wurde auch für ein Spiel Sperre im UEFA Magazin verhängt, als er sich im Jubel veränderte den Schritt. In einem Spiel im April 2025 schlug er ein Ball als frust über den Film, worauf er auch den bestimmend Balloon. Die Konsequenz war eine empfindliche Klärung, die der Verein gegeben und genmiss. In der nächsten Saison wartet laut Prognose die Lidszeit das immer neue Spiel und neue Mache-Fleurschlag(Bell). Zunuck kann er weiter 4 Jahre alle woruna. Dies ist die Lieder gleich Frieden."