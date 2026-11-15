Erling Haaland zu City-Krise: Aufzählung seiner Jugendvereine und Vertragsschutz

Erling Haaland reagiert auf die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Manchester City. Der Stürmer listet seine Jugendvereine auf und betont seine lange Bindung an den Klub sowie den neuen Vertrag.

Der norwegische Nationalspieler Erling Haaland hat während eines Interviews für den Sender TV 2 Sport nach dem 3:1-Sieg der norwegischen Nationalmannschaft gegen Wales in der Nations League ein unerwartetes Statement zur anhaltenden Krise bei Manchester City abgegeben. Der englische Erstligist steht aufgrund der Urteile einer unabhängigen Untersuchungskommission in einer existenziellen Situation, da das Gericht den Verein in 114 von ursprünglich 115 Anklagepunkten für schuldig befunden hat und im schlimmsten Szenario ein Zwangsabstieg droht. Haaland wurde in der Sendung direkt auf die angespannte Lage bei seinem Arbeitgeber angesprochen, was zu einer sehr ungewöhnlichen Reaktion des Starstürmers führte.

Haalands Aufzählung der Jugendjahre als Antwort

Statt sich direkt zu den strafrechtlichen oder sportrechtlichen Konsequenzen für seinen Klub zu äußern, lenkte der norwegische Angreifer den Fokus auf seinen eigenen Lebenslauf, um die Distanz zwischen seiner Person und dem Untersuchungszeitraum zu verdeutlichen. Er verwies darauf, dass die Untersuchung den Zeitraum von 2009 bis 2018 abdeckte und begann dann, Jahr für Jahr seine Jugendstationen aufzulisten. "2009 spielte ich bei Bryne in der U9. 2010 in der U10, 2011 in der U11. 2012 in der U12, 2013 in der U13", zählte er vor und fragte anschließend ironisch: "Sollen wir weitermachen? Wir brauchen nicht die ganze Liste."

Haaland beharrte jedoch darauf, jede weitere Station aufzulisten, für die er während der fraglichen Periode aktiv war, um deutlich zu machen, wie wenig er persönlich mit den im Untersuchungszeitraum liegenden Vorgängen zu tun hatte. Er wechselte erst 2022 vom deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund zu Manchester City, was bedeutet, dass seine Profikarriere erst lange nach dem Ende der behördlichen Untersuchung begann. Diese detaillierte chronologische Aufzählung seiner frühen Jahre diente ihm als klare Abgrenzung, um jegliche Assoziation mit den Vorwürfen gegen den Verein von sich zu weisen.

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Rechtliche Unsicherheit und Distanzierung

Nach seiner umfangreichen Aufzählung der früheren Teams nahm Haaland einen ernsteren Ton an und betonte, dass es sich um einen laufenden Rechtsstreit handelt, den er nicht kommentieren möchte. "Das ist eine Frage, die ich nur schwer beantworten kann, weil es ein Rechtsstreit ist. Es ist eine Angelegenheit zwischen der Premier League und Manchester City, über die ein Gremium entscheiden wird", erklärte er. Er zog die Schlussfolgerung, dass er sich nicht sicher sei, ob er überhaupt antworten solle, da er sich nicht intensiv mit dem Verfahren auseinandergesetzt habe und wenig darüber gelesen habe.

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Er räumte ein, dass dies eine schwierige Situation sei, da er nicht viel Wissen über die Details des Verfahrens besitze. Er geht davon aus, dass die offiziellen Antworten des Gremiums irgendwann kommen werden, ist sich jedoch unsicher, wann dies geschehen wird. Seine Position war klar: Er möchte sich nicht in politische oder rechtliche Spekulationen einmischen, da dies außerhalb seiner Kompetenz und Kenntnisstände liegt. Er vertraut darauf, dass die zuständigen Instanzen die Angelegenheit klären werden, während er sich auf das konzentriert, was er kontrollieren kann.

Vertragsbindung und Fokussierung auf den Verein

Trotz der gravierenden externen Vorwürfe machte der Superstar deutlich, dass er sich bei Manchester City weiterhin absolut wohlfühlt und seine volle Unterstützung für den Klub beibehält. Er erinnerte an seine langfristige Bindung an den Verein, die er durch konkrete Vertragsunterzeichnungen unterstrichen hat. Haaland unterzeichnete 2022 zunächst einen Fünfjahresvertrag, der ihm eine solide Grundlage für seine Karriere in England bot. Diese langfristige Planung zeigt seine Absicht, langfristig Teil des Projekts bei Manchester City zu sein.

Ende 2024 verlängerte er seine Zugehörigkeit nochmals drastisch, indem er einen neuen Vertrag über neuneinhalb Jahre abschloss. Diese Vertragsdetails dienten ihm als Beleg für seine Entschlossenheit, trotz der medialen Aufmerksamkeit um die Ermittlungen bei Manchester City zu seinem Arbeitgeber zu stehen. Er konzentriert sich darauf, für Manchester City zu spielen und seine sportlichen Ziele zu verfolgen. Diese klare Fokussierung auf das eigene Spiel und die langfristige Vertragsbindung signalisieren eine hohe Loyalität gegenüber dem Verein und seinen Mitspielern, unabhängig von den aktuellen sportrechtlichen Risiken.