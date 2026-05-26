Ermedin Demirovic blickt nach Pokalmisserfolg nach vorn - WM‑Qualifikation steht im Fokus

Nach der 0:3‑Niederlage im DFB‑Pokal‑Finale spricht VfB‑Stürmer Ermedin Demirovic über die Bedeutung der WM‑Qualifikation für Bosnien, seine persönlichen Ziele und sein Leben in Stuttgart.

Nach dem herben 0:3‑Niederlage im DFB‑Pokal‑Finale gegen den FC Bayern blieb dem VfB‑Stürmer Ermedin Demirovic kaum Zeit, um den Frust zu verarbeiten. Noch kurz nach dem Abpfiff stand er bereits in den Katakomben des Berliner Olympiastadions und schilderte, wie wichtig ihm die bevorstehende WM‑Qualifikation für Bosnien‑Herzegowina ist.

In einem offenen Interview erklärte er, dass die Qualifikation das i‑Tüpfelchen einer für ihn bisher unfassbaren Saison darstelle. Er betonte, dass er in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren hart gearbeitet habe, um diesen Moment zu erreichen, und dass ihm beim Gedanken an die bevorstehenden Spiele Gänsehaut über den Rücken läuft - ein Gefühl, das kaum in Worte zu fassen sei.





Die Nacht nach dem Pokalspiel verbrachte Demirovic wie viele seiner Teamkameraden in Berlin, bevor er am Sonntagmittag mit dem VfB‑Bus wieder nach Stuttgart fuhr. Doch die kurze Erholungspause reichte nicht aus, denn bereits am nächsten Morgen um sechs Uhr morgens musste er mit dem Flugzeug zur bosnischen Nationalmannschaft fliegen. Mit einem Augenzwinkern witzelte er, dass seine Frau beim Packen ein wenig Vorarbeit geleistet habe, damit er sofort loslegen könne.

In den Tagen vor der Sommerpause der Weltmeisterschaft verabschiedete er sich am Sonntagabend über Instagram von den VfB‑Fans und versprach, stärker, hungriger und bereit für die nächste Jagd zurückzukehren. Er schrieb, dass man sich bald wiedersehe und er die Unterstützung seiner Anhänger nicht vergesse.



Trotz eines Mittelfuß‑Ermüdungsbruchs, der in der vergangenen Saison zu einer zweimonatigen Ausfallzeit führte, konnte Demirovic zwölf Treffer und vier Vorlagen verbuchen - eine Statistik, die sowohl bei Fans als auch bei anderen Vereinen Interesse weckt.

Sein Vertrag läuft bis 2028, doch er lässt keinen Hinweis auf einen bevorstehenden Abschied fallen. Stattdessen betonte er, dass er zunächst lieber einen noch besseren Klub als den VfB finden müsse, wenn überhaupt ein Wechsel überhaupt in Frage käme. Er zweifelte daran, dass ein Top‑Klub ihm bessere Bedingungen bieten könne als sein aktueller Verein.

Privat fühlt er sich in Stuttgart sehr wohl: Er lebt mit seiner Frau Sandra und seiner kleinen Tochter dort, und er erinnert sich daran, dass seit seinem Einstieg beim VfB viele positive Ereignisse in seinem Leben stattgefunden haben, darunter die Qualifikation für die WM. Diese Kombination aus sportlichem Ehrgeiz und familiärer Stabilität verleiht ihm die nötige Zuversicht, die bevorstehenden internationalen Spiele mit Zuversicht anzugehen





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ermedin Demirovic Vfb Stuttgart WM‑Qualifikation Bosnien‑Herzegowina DFB‑Pokal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SC Verl jubelt auf DFB-Pokal-Qualifikation, Kizewski key performer - News in GermanThe SV Verl secured their place in the DFB-Pokal by beating the SF Lotte in the Westfalenpokal final, benefiting from standout performances by their top scorer Oualid Mhamdi and wingback Berkan Taz.

Read more »

FC Chelsea verpasst Europapokal-Qualifikation, Xabi Alonso enttäuschtDer FC Chelsea hat in der Premier League überraschend nicht an die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb teilgenommen. Besonders geärgert hat sich Xabi Alonso, Leverkusens Meistermacher, der als neuer Trainer des FC Chelsea in der kommenden Saison in London übernehmen wird.

Read more »

'Katastrophe': Milan verspielt CL-QualifikationAC Mailand kassiert eine empfindliche Pleite und verpasst am letzten Spieltag die CL-Qualifikation.

Read more »

Harold Kreis verlassen mit neuem negativen Ausgangspunkt: WM-Qualifikation ist verlorenDas DEB-Team hat seine WM-Qualifikation bereits verloren. Harold Kreis, Bundestrainer, muss sich für den nächsten Freerfall in Zürich verantworten und kämpft mit intensiver Kritik.

Read more »