Ermittler suchen nach Motiven des islamistisch motivierten Anschlags in Deutschland

Nach dem Angriff eines Afghanen auf eine Menschenmenge in Deutschland suchen die Ermittler nach den Hintergründen des Täter. Hinweise sprechen für einen islamistischen Hintergrund. Ein Video, das der Angreifer kurz vor der Tat gepostet hatte, wird von Experten untersucht.

Die Ermittler arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung der Motive des Afghaners Farhad N. (24), der eine brutale Tat begangen hat. Hinweise deuten auf einen islamistischen Hintergrund hin. Die Ermittler werten auch Spuren in den sozialen Medien aus. Auffällig ist, dass Farhad N. nur 24 Stunden vor der Tat ein Video veröffentlichte, das mit einer religiösen muslimischen Ansprache unterlegt war. Farhad N.

wurde nach der Tat in der Rotkreuzklinik mit Elektroden eines EKGs am Oberkörper untersucht. Möglicherweise ging er davon aus, bei seiner Tat zu sterben. In einem „Brennpunkt“-Interview der ARD wird Terror-Experte Peter Neumann zu dem Video befragt. Ob das Posting ein Anzeichen für das typische Muster eines Terroristen sei, fragt der Moderator. Neumann antwortet: „Es kann das typische Muster sein, aber dieser Post, den sie gerade zitieren, der ist nicht genug. Wenn wir solche Posts bei Attentätern sehen, sind die häufig sehr viel expliziter. Die nehmen häufig explizit Bezug auf den IS. Die wollen ja auch als ‚Soldaten des Kalifats‘ anerkannt werden.“ Der Moderator hakt nach: „Aber muss man den Post vielleicht anders lesen heute? Weil vielleicht wollte der Verdächtige ja jetzt nicht in Erscheinung treten und auffallen – und hat deswegen nur so gepostet. Und es ist trotzdem ein Hinweis auf Islamismus. Kann das sein?“ Neumann: „Also das ist mir noch ein bisschen zu kompliziert gedacht. Wir müssen da noch mehr finden, mehr ermitteln und wenn es da im Rückblick tatsächlich so sein sollte, dass das dschihadistisch motiviert war, dann kann man diesen Post auch anders lesen.“ Laut Polizei wurden 30 Menschen teils schwer verletzt, als Farhad N. mit einem Mini in die Menschen raste. Schon in der Vergangenheit warnte der Terror-Experte vom Kings College in London immer wieder vor den Fehlern des deutschen Asylsystems. Auf X schreibt er: „Der heutige Anschlag in ...“ Er listet zahlreiche geplante und durchgeführte salafistisch-dschihadistische Anschläge, ihre Attentäter und deren Nationalitäten in den vergangenen acht Jahren (seit 2016) in Deutschland auf, darunter auch eine Tat in Wien, und kommt auf insgesamt 23 Taten!





