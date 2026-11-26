Seit mehr als 18 Jahren sitzt der hannoversche Politiker Stefan Politze im Landtag. Im kommenden Jahr soll Schluss sein, schreibt er in einem Brief an die SPD-Mitglieder. Ein Schuldeingeständnis sei sein Abschied nicht, betont er.

im Landtag, Stefan Politze, zieht sich aus der Politik zurück. Der Abgeordnete wird bei der Landtagswahl im kommenden Jahr nicht mehr kandidieren. Das hat Politze in einem Brief an die SPD -Mitglieder in seinem Wahlkreis in Hannover angekündigt.

"Ich gehe in Verantwortung für unsere Partei, vor allem aber in Verantwortung für meine Familie und meine Kinder, denen die letzten zwei Monate besonders viel abverlangt haben", heißt es in dem Schreiben, das dem NDR Niedersachsen vorliegt. "Habe Berichterstattung zum Teil als belastend erlebt" In dem Brief an die Mitglieder betont Stefan Politze nun, sein geplanter Rückzug aus der Landespolitik sei"kein Schuldanerkenntnis". "Weder habe ich Beihilfe zu einer Straftat anderer noch Anstiftung dazu geleistet", schreibt der SPD-Abgeordnete.

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Und weiter:"Zur Ehrlichkeit gehört jedoch auch, dass ich die Berichterstattung über das Ermittlungsverfahren zum Teil als nicht fair und belastend erlebt habe.