Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ermittelt wegen gewerbsmäßigen Betrugs in circa 6300 Fällen gegen den Ex-Manager von office people, dem Kooperationspartner von Chicojobs.

Lottogewinner Kürsat Yildirim hatte im Frühjahr 2025 das Versprechen ausgesprochen, jedem einen Arbeitsplatz zu vermitteln, und gründete dafür die Arbeitsvermittlung Chicojobs. Jetzt rückt die Staatsanwaltschaft Bielefeld einen ehemaligen Chef des wichtigsten Kooperationspartners, office people, ins Visier. Laut einem Bericht der Zeitung Welt werden gegen den Ex-Manager Ermittlungen wegen mutmaßlichen Betrugs im großen Stil geführt.

Massiver Betrugsvorwurf gegen 6300 Fälle

Den Vorwürfen zufolge sind die Verdächtigen für gewerbsmäßigen Bandenbetrug in etwa 6300 Fällen verantwortlich. Die Opfer seien Zeitarbeiter gewesen, die das ehemalige Management mit der Aussicht auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag und mindestens 20 Euro Stundenlohn köderte. Derzeit sind keine genauen finanziellen Gesamtsummen bekannt, aber der Umfang der Fälle deutet auf erhebliche Schäden hin.

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Laut WELT sollen Arbeitsstunden nicht richtig abgerechnet worden sein. Dadurch sollen sowohl die Beschäftigten als auch die Sozialversicherungsträger geschädigt worden sein. Die genauen Mechanismen der Abrechnungsmängel werden derzeit von den zuständigen Behörden geprüft, um die Höhe der entstandenen Verluste zu beziffern.

Cooperationspartner beendet Zusammenarbeit

Kürsat Yildirim reagierte auf die Berichte mit deutlicher Kritik. Er stellte klar, dass die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Manager bereits vor fast einem Jahr beendet wurde, jedoch aus anderen Gründen als den aktuellen Straftatvorwürfen. Der Geschäftsführer äußerte sich schockiert und bezeichnete die Situation als Sauerei, betonte aber, dass er persönlich damals keine schlechten Erfahrungen mit dem Mann gemacht habe.

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Die Kooperation mit office people hatte zunächst sehr erfolgreich gestartet. Rund 20.000 potenzielle Arbeitnehmer hatten sich über das Portal angemeldet. Allerdings stockte die eigentliche Vermittlung von Jobs bald, sodass nur ein Bruchteil der Bewerber tatsächlich eine Arbeit fand.

Die Verantwortlichen bei Chicojobs sprachen daraufhin mehrfach mit dem damaligen Management von office people. Die Partnerschaft wurde schließlich ausgesetzt, seither läuft das Geschäft mit Chicojobs nur noch in deutlich geringerem Umfang weiter. Kürsat Yildirim, der bis zu seinem Lottogewinn als Kranführer bei Thyssen arbeitete, hat inzwischen mehrere Unternehmen gegründet.

Distanzierung und neue Partner gesucht

Das Team um Kürsat Yildirim gab an, erst durch Journalisten von den Vorwürfen erfahren zu haben. Man distanziere sich ausdrücklich von jeglichen kriminellen Handlungen. Aktuell ist das Unternehmen mit Hochdruck dabei, neue Partner für die Arbeitsvermittlung zu finden. Das Versprechen, Jobs zu vermitteln, wolle man nach wie vor umsetzen.

Der ehemalige manager von office people wehrte sich gegen die Beschuldigungen. Gegenüber BILD erklärte er, an den Vorwürfen sei nichts dran und das werden die Ermittlungen zeigen. Auch seine Kündigung sei zu Unrecht erfolgt. Er vertrat die Auffassung, dass die aktuellen Anschuldigungen unbegründet sind.

Das Unternehmen office people selbst betonte in einer Stellungnahme, dass der frühere Geschäftsführer und weitere Personen beschuldigt werden, nicht jedoch das Unternehmen als solche. Die Vorwürfe beziehen sich auf den Zeitraum der früheren Geschäftsführung, die im Januar 2026 abberufen wurde.

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Office people distanzierte sich ausdrücklich von den Praktiken, die den ehemaligen Führungskräften vorgeworfen werden. Das Unternehmen betonte, weiterhin für circa 7000 Mitarbeiter und Kunden da zu sein. Der Umsatz wachse weiter, auch wenn die Reputationsrisiken durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bielefeld geprüft werden müssen.

Kontroverse um die Verantwortung

Die Situation rund um Chicojobs und den ehemaligen Partner zeigt die Komplexität von Arbeitsvermittlungsmodellen auf. Während Kürsat Yildirim das Versprechen nach wie vor ernst zu nehmen scheint und nach neuen Wegen sucht, bleibt die rechtliche Lage bei office people fraglich. Die Ermittlungen werden klären müssen, inwieweit die Unternehmen strukturell verflochten waren.

Bisherige Erfahrungen der Beteiligten scheinen sich zu widersprechen, wobei persönliche Eindrücke und strukturelle Versäumnisse getrennt betrachtet werden müssen. Die Arbeit der Staatsanwaltschaft wird entscheidend sein, um die Verantwortlichkeiten genau zuzuordnen und die Opfer der mutmaßlichen Betrugshandlungen zu identifizieren.

Die Zukunft von Chicojobs hängt davon ab, wie schnell neue, verlässliche Kooperationspartner gefunden werden können. Das Unternehmen steht unter Druck, sein ursprüngliches Versprechen aus dem Frühjahr 2025 einzulösen, während gleichzeitig die rechtlichen Unklarheiten der Vergangenheit aufgearbeitet werden müssen.