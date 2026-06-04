Ermittlungen gegen FDP-Politikerin nach Kritik an Israel-Hass-Aktivisten

Die Berliner FDP-Politikerin Karoline Preisler muss sich wegen einer Beleidigungsanzeige verantworten, nachdem sie einen kritischen Artikel über den umstrittenen Israel-Hass-Aktivisten Serhat Sisik auf X geteilt und kommentiert hatte. Sisik fühlt sich in seiner Ehre verletzt, während Preisler ihr Vorgehen als notwendige Benennung von Missständen verteidigt. Der Fall zeigt die gesellschaftlichen Grabenkämpfe in Berlin und die Spannungsfelder zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechten.

Serhat Sisik , der auf Instagram unter dem Namen "Aggressionsprobleme" agiert und über 262.000 Follower hat, gilt als eine zentrale Figur der Israel-Hass -Szene in Berlin . Die Polizei hat bereits mehrfach gegen ihn ermittelt, und Medien wie BILD und B.Z.

, beide zum Axel Springer Verlag gehörend, haben über seine Aktivitäten berichtet. Die FDP-Politikerin und Israel-Aktivistin Karoline Preisler teilte einen dieser Artikel auf der Plattform X. Nun wird erneut ermittelt, diesmal jedoch gegen Preisler selbst. Die B.Z. hatte im Juni 2024 über eine Demonstration am Berliner Alexanderplatz berichtet, bei der mehrere Israel-Hasser eine Schweigeminute für den verstorbenen Mannheimer Polizisten Rouven L. einlegten. Preisler kommentierte den geteilten Artikel am 4.

Juni 2024 mit den Worten: "Ehrenpolizei. Serhat Sisik ist ein übler Schreihals. Er verbreitet #...

" - eine Aussage, die prompt Ermittlungen wegen Beleidigung nach sich zog, da sich Sisik in seiner Ehre verletzt fühlt. Auf Anfrage von BILD äußerte sich Karoline Preisler, die bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September für die FDP kandidiert, wie folgt: "Ich werde mich selbstverständlich diesem Verfahren stellen. Doch es gibt nichts, was ich heute anders formulieren würde.

Ich stehe zu 100 Prozent hinter der Berliner... und benenne Probleme in unserem Land. Serhat Sisik ist leider kein unbeschriebenes Blatt. Ich benenne und bekämpfe Missstände. Wenn ich dafür vor Gericht komme, dann stehe ich dort für eine ganze Demokratie, die um Fassung ringt.

" Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die gesellschaftlichen Spannungen in Berlin, insbesondere auf die polarisierte Debatte um Israel-Hass und die Grenzen der freien Meinungsäußerung. Während Sisik als umstrittener Internetaktivist gilt, sieht sich Preisler als Stimme, die Missstände klar benennt, auch wenn das rechtliche Konsequenzen haben kann. Die Ermittlungen gegen sie zeigen, wie leicht eine politische Aussage in einen Rechtsstreit münden kann, und heizen die Diskussion über Demokratie und Meinungsfreiheit weiter an.

Die wiederholten Vorkommnisse um Sisik und die Berichterstattung der Springer-Medien unterstreichen die anhaltende Problematik von Hass im Netz und auf der Straße, gerade im Kontext der israelisch-palästinensischen Konflikts. Preislers Haltung, sich nicht zu entschuldigen und das Verfahren als Ausdruck einer ringenden Demokratie zu framingen, könnte ihre politische Karriere sowohl stärken als auch gefährden, je nachdem, wie die Wählerschaft ihre klare Positionierung aufnimmt.

Der Artikel bleibt in der Schwebe, was das endgültige juristische Ergebnis angeht, doch die öffentliche Debatte ist bereits voll im Gange





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