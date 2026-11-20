Frankreich ermittelt gegen Gérard Depardieu wegen sexueller Übergriffe auf den Dreharbeiten zu "Thalasso" und gegen Michel Houellebecq wegen rassistischer Aussagen. Die Justiz bestätigt die Verfahren.

Die französische Justiz hat offenbar Ermittlungen gegen den renommierten Schauspieler Gérard Depardieu und den Bestseller-Autor Michel Houellebecq aufgenommen. Dieser Schritt erfolgt auf Berichte der französischen Online-Zeitung Mediapart sowie des Nachrichtensenders BFM, die von laufenden Untersuchungen berichten. Eine offizielle Bestätigung durch die Staatsanwaltschaft liegt jedoch noch nicht vor, da diese auf entsprechende Anfragen von Medienvertretern die Existenz der Ermittlungen zunächst nicht bestätigte.

Strafanzeige wegen sexueller Übergriffe auf Filmset

Gegen Gérard Depardieu und den Regisseur Guillaume Nicloux richtet sich eine Strafanzeige wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe. Die Schauspielerin, deren Identität zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich gemacht wurde, hatte diese Anzeige bereits im Frühjahr 2025 eingereicht. Vorwurf der Klägerin ist, dass die Straftaten während der Dreharbeiten zum Film "Thalasso" begangen wurden. Die Aufnahmen für diesen Spielfilm fanden im Jahr 2018 statt, wobei die betreffende Schauspielerin zum damaligen Zeitpunkt 32 Jahre alt war.

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Medienberichten zufolge soll die umstrittene Szene von den Filmkameras aufgezeichnet worden sein. Im offiziellen Drehbuch des Films waren jedoch keinerlei sexuelle Handlungen vorgesehen, was die Natur der Vorfälle weiter kontextualisiert. Die Unschuldsvermutung gilt für alle beschuldigten Männer bis zu einem rechtskräftigen Schuldspruch.

Auch Michel Houellebecq von Ermittlungen betroffen

Neben Gérard Depardieu ist auch der Schriftsteller Michel Houellebecq, der ebenfalls in dem Film "Thalasso" mitwirkte, von den rechtlichen Schritten betroffen. Gegen den Autor läuft eine separate Untersuchung im Zusammenhang mit rassistischen Aussagen, die er in der Vergangenheit tätigte. Die Grundlage dieser Ermittlungen bilden Publikationen aus dem Jahr 2022, die nun erneut rechtliche Aufmerksamkeit erfahren.

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Hintergrund ist ein Interview, das Michel Houellebecq im November 2022 mit dem Philosophen Michel Onfray führte. Die Inhalte dieses Gesprächs wurden bereits im November 2022 in der Zeitschrift "Front populaire" veröffentlicht. In diesem Interview äußerte sich der Autor des Romans "Unterwerfung" rassistisch gegenüber Muslimen. Diese Aussagen scheinen nun den Anstoß für die gegen ihn gerichteten Ermittlungen der französischen Justiz zu geben.

Rechtlicher Kontext und frühere Verurteilungen

Der Zeitpunkt der Einreichung der Anzeige im Mai 2025 fiel in einePhase intensiver juristischer Auseinandersetzungen für Gérard Depardieu. Zum Zeitpunkt der Anzeige war der Schauspieler bereits wegen sexueller Übergriffe bei den Dreharbeiten zu einem anderen Film, "Les Volets Verts", verurteilt worden. Dieses Urteil wurde in der vergangenen Woche rechtskräftig, nachdem Depardieu seinen Antrag auf Berufung zurückgezogen hatte.

Als Teil der Einigung zu diesem früheren Verfahren entschuldigte sich Gérard Depardieu öffentlich für das Verhalten auf dem Set. Die Kombination aus dem rechtskräftigen Urteil in der Sache "Les Volets Verts" und der neuen Anzeige im Fall "Thalasso" hat die öffentliche Aufmerksamkeit auf diese Fälle erheblich verstärkt. Die Anwälte von Gérard Depardieu sowie die Rechtsvertreter der unbenannten Schauspielerin haben sich zu den aktuellen Vorwürfen und den laufenden Ermittlungsverfahren bisher noch nicht geäußert. Die Justizwartet ab, wie sich die Beweislage weiter entwickelt.

Positionen der Beteiligten und mediale Berichterstattung

Die Medienlandschaft in Frankreich reagiert schnell auf die Entwicklungen. Während Mediapart und BFM die Ermittlungen berichten, hält sich die offizielle Justiz zunächst bedeckt. Dies ist im französischen Rechtsraum üblich, um die Integrität der laufenden Untersuchungen nicht zu gefährden. Die Unschuldsvermutung bleibt ein zentrales Element in der öffentlichen Debatte um die beiden prominenten Fälle.

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Guillaume Nicloux, der Regisseur von "Thalasso", ist als weitere Person im Fokus der Ermittlungen genannt. Die Frage, inwieweit er in die Vorfälle verwickelt ist oder welche Rolle er als Filmschaffender in der Inszenierung der Szene spielte, wird voraussichtlich eine zentrale Rolle in den künftigen rechtlichen Verfahren spielen. Die Tatsache, dass sexuelle Handlungen nicht im Drehbuch standen, könnte hierbei ein entscheidendes juristisches Argument darstellen.

Ausblick auf weitere rechtliche Schritte

Für die betroffenen Parteien bedeutet dies eine unsichere Zukunft. Für Gérard Depardieu, der bereits eine Verurteilung wegen sexueller Übergriffe hinter sich hat, stellt die neue Anzeige im Fall "Thalasso" eine weitere massive Belastung dar. Die Rechtskraft des Urteils aus dem Fall "Les Volets Verts" bedeutet zwar, dass dieser spezifische Vorfall abgeschlossen ist, doch die neuen Anschuldigungen eröffnen ein neues juristisches Kapitel.

Bei Michel Houellebecq könnte die Ermittlung zu Konsequenzen führen, die seine Reputation als Schriftsteller nachhaltig beeinträchtigen könnten. Die Veröffentlichung der rassistischen Aussagen in "Front populaire" liegt zwar einige Zeit zurück, doch die aktuelle juristische Aufmerksamkeit zeigt, dass solche Handlungen auch Jahre später noch nachwirken können. Es ist unklar, wie lange die Ermittlungen dauern werden und welche konkreten Schritte die Staatsanwaltschaft als Nächstes einleiten wird. Medien beobachten die Entwicklungen weiterhin genau.