Ermittlungen gegen Nationalspielerin Laura Freigang wegen Doping-Verstoßes

Die Nationale Anti-Doping-Agentur Nada hat Ermittlungen gegen die Nationalspielerin Laura Freigang von Eintracht Frankfurt wegen eines Doping-Verstoßes eingeleitet. Die Ermittlungen wurden nach der Berichterstattung über den Fall durch die Nada offiziell bestätigt.

Nach dem Jubel über das 2:0 gegen Norwegen und die geschaffte Qualifikation für die Frauen-WM 2027 gab es für die deutschen Nationalspielerinnen eine unschöne Nachricht: Die Nationale Anti-Doping-Agentur Nada machte offiziell, was in den vergangenen Tagen schon durchgesickert war: Es laufen Ermittlungen gegen Nationalspielerin Laura Freigang von Eintracht Frankfurt wegen eines Doping-Verstoß es.

Wegen der Berichterstattung über den Fall, unter anderem von BILD, sah sich die Nada zur Mitteilung gezwungen. Die Nada hat heute drei Meldepflicht- und Kontrollversäumnisse der Fußballerin Laura Freigang festgestellt. Nach den Ermittlungen der Nada hat die Athletin die drei sogenannten Strikes innerhalb von zwölf Monaten begangen. Dies stellt gemäß den anwendbaren Anti-Doping-Regelwerken einen möglichen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen der Athletin (Art. 2.4 WADC/NADC: Meldepflicht- und Kontrollversäumnisse) dar.

Leistungssportler, die in der Liste der Anti-Doping-Agentur geführt werden, müssen immer im Voraus angeben, wo sie sich wann befinden. Zudem müssen sie pro Tag eine Stunde benennen, an dem sie für Kontrolleure an einem mitgeteilten Ort auffindbar sind. Diese Angaben müssen bei einer kurzfristigen Änderung aktualisiert werden. Treffen die Kontrolleure den Sportler nicht wie angegeben an, können ihn auch nicht erreichen und es vergeht eine angemessene Wartefrist, bekommen die Sportler einen 'Strike', also quasi einen Minuspunkt.

Sammelt der Sportler innerhalb eines Jahres drei dieser Minuspunkte, wird ein Verfahren eingeleitet. Das ist der Stand bei Freigang. Der Fall wurde heute durch die Nada an den Deutschen Fußball-Bund weitergeleitet. Der DFB ist für das sogenannte Ergebnismanagement-, Disziplinarverfahren zuständig.

Der DFB wird somit den vorliegenden Sachverhalt prüfen, bewerten und über die Feststellung eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen und die entsprechenden Sanktionen entscheiden. Eine DFB-Sprecherin bestätigte am Freitagabend den Eingang der Meldung, könne aktuell aber nicht mehr dazu sagen. Auch Bundestrainer Christian Wück wollte sich zu dem Fall nicht äußern. Klar ist: Der Kontrollausschuss und das DFB-Sportgericht müssen sich nun mit Anschuldigung und Urteil beschäftigen.

Die Höchststrafe liegt bei solchen Vergehen bei zwei Jahren Sperre. Doch das dürfte für Freigang nicht zu befürchten sein. Sie ist keine Wiederholungstäterin und bisher waren dem Vernehmen nach alle geleisteten Dopingproben negativ. Ihr kann damit nur schwer eine Verschleierung eines Dopingvergehens unterstellt werden





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