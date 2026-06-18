Ermittlungen gegen Nizzas Stürmer Wahi wegen möglicher Spielmanipulation

Die Staatsanwaltschaft Marseille ermittelt gegen den Ivorer Elye Wahi von OGC Nizza. Im Fokus: der Verdacht der absichtlichen Gelben Karte im Spiel gegen Metz. Die Vorwürfe umfassen organisierten Betrug und Geldwäsche. Wahi wurde kurzzeitig festgenommen, die Ermittlungen dauern an.

Gemäß Informationen des Sport senders "The Athletic" wird gegen den ivorischen Fußballnationalspieler Elye Wahi ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Spielmanipulation geführt. Berichtet wird, dass der 23-jährige Stürmer von OGC Nizza sich im Ligaspiel gegen den FC Metz am 17.

Mai möglicherweise absichtlich eine Gelbe Karte hat geben lassen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Marseille bestätigte die vorübergehende Festnahme eines Fußballers aus der französischen Ligue 1, nannte jedoch keinen Namen. Die Ermittlungen richten sich neben dem manipulationsspezifischen Tatverdacht auch auf die Delikte des organisierten Betrugs, der organisierten Korruption im Sport, der Hehlerei und der Geldwäsche. Nach seiner polizeilichen Vernehmung wurde der Spieler wieder aus der Haft entlassen, die Untersuchungen laufen jedoch weiter.

Wahi gehört nicht zum französischen WM-Kader. Der Ligaverband LFP hatte bei dem Spiel ungewöhnliche Wettmuster bemerkt, insbesondere Wetten darauf, dass Wahi eine Gelbe Karte erhält. Bisher wurde noch keine formelle Anklage erhoben. Laut "The Athletic" soll es einen zweiten Spieler geben, der trotz laufender Ermittlungen an der Weltmeisterschaft teilnimmt





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