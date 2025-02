Ermittlungen gegen Polizistin nach tödlichem Schuss auf Messerstecher eingestellt

Eine Bundespolizistin erschoss im Juni 2024 einen 34-jährigen Iraner, der sich mit einem Messer auf die Beamten zubewegte. Die Ermittlungen gegen die Schützin wurden nun eingestellt, da das Vorgehen als gerechtfertigt eingestuft wurde.

Am 30. Juni 2024 erschoss eine Bundespolizistin einen 34-jährigen iranischen Mann, der sich mit einem Messer auf die Beamten zubewegte. Die Ermittlungen gegen die Schützin wurden nun eingestellt. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gab dies am 17. Februar in einer Pressemitteilung bekannt.

Damals waren drei Beamte der Bundespolizei mit ihrem Fahrzeug in der Nähe des zentralen Busbahnhofs in Lauf unterwegs, als sich ihnen ein 34-Jähriger wild gestikulierend näherte und versuchte, das Auto zu öffnen. Die Polizisten parkten das Fahrzeug in einiger Entfernung, der Mann folgte ihnen und ließ sich weder von der Aufforderung, stehenzubleiben, noch dem Einsatz von Pfefferspray aufhalten, heißt es in der Mitteilung. Weil er nach Angaben der Staatsanwaltschaft gezielt ein 18,5 Zentimeter langes Messer in Richtung von Kopf und Oberkörper der Bundespolizisten bewegte, gab eine Beamtin einen Schuss auf den Bauch des Mannes ab. Der 34-Jährige verstarb noch am Tatort. Im Anschluss an den Vorfall gab es Kritik am Vorgehen der Polizisten, auch, weil es zu widersprüchlichen Aussagen kam. Medien berichteten zunächst von einem Warnschuss, die Staatsanwaltschaft konnte dies aber nicht bestätigen. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth das Vorgehen der Beamten gebilligt und die Ermittlungen gegen die Schützin eingestellt. Der Ablauf des Tatgeschehens sei sowohl von den beteiligten Polizisten als auch von weiteren, zufällig anwesenden Passanten übereinstimmend geschildert, erklärt Oberstaatsanwältin Heike Klotzbücher. 'Da die Abgabe eines gezielten Schusses in dieser Situation die einzige Möglichkeit darstellte, einen Messerangriff auf sich oder ihre Kollegen abzuwehren, war das Vorgehen der Polizeibeamtin aufgrund von Notwehr bzw. Nothilfe gerechtfertigt', heißt es dazu in der Mitteilung. Ein strafbares Verhalten liege somit nicht vor.





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

POLIZIE Messerangriff Notwehr Ermittlungen Eingestellt Lauf

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Prozesse: Urteil gegen mutmaßlichen Messerstecher von Public ViewingStuttgart - Nach einem Messerangriff bei einem EM-Public-Viewing in Stuttgart steht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter kurz vor dem Abschluss. Das

Weiterlesen »

Polizistin attackiert: Prozess gegen Remmo-Mitglied beginntDer Unfall ereignete sich vor der damaligen Villa der Remmos in Neukölln.

Weiterlesen »

Angriff auf Polizistin: Prozess gegen 21-jährigen Remmo beginnt in BerlinEr soll einer Polizistin in der Silvesternacht 2023 auf 2024 mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Zuvor hatte ein Einsatzwagen eine 15-jährige Tochter der Remmo-Großfamilie angefahren.

Weiterlesen »

Nach Angriff auf Polizistin in der Silvesternacht: Prozess gegen prügelnden Sprössling aus dem Remmo-Clan beginntEine Jugendliche läuft in der Silvesternacht auf die Straße. Sie wird von einem Polizeiauto angefahren. Am Unfallort taucht ein Verwandter der Verletzten auf. Die Situation eskaliert.

Weiterlesen »

Bielefelder Kripo sucht nach Messerstecher von der TüteDie Bielefelder Polizei sucht nach einem Mann, der am Dienstagnachmittag einen 30-jährigen Obdachlosen an der Drogenszene-Treffpunkt Tüte mit einem Messer verletzt hat. Der Tatverdächtige ist laut Polizei ein Angehöriger der Obdachlosenszene und soll sich häufig in der Umgebung der Tüte aufhalten.

Weiterlesen »

„Putins Panzer sind für Deutschland größere Gefahr als Messerstecher und Amokfahrer“Am 23. Februar entscheiden die Wähler nicht nur über Migration, Wirtschaft und Soziales, sondern auch über Deutschlands Sicherheit. Mit Blick auf die Bedrohung durch Russland fordert der frühere US-Botschafter James D. Bindenagel eine „Weichenstellung.

Weiterlesen »