Ermittlungen gegen PSG-Chef Nasser Al-Khelaifi wegen möglicher Einflussnahme

Die französische Justiz ermittelt gegen den Präsidenten von Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, wegen Beihilfe zum Amtsmissbrauch und möglicher Einflussnahme auf einen katarischen Großaktionär im Jahr 2018. Der Verdacht ist, dass Al-Khelaifi die Interessen des Firmenchefs von Lagardère, Arnaud Lagardère, gewahrleistet hat.

\Die französische Justiz ermittelt gegen Nasser Al-Khelaifi , den Präsidenten von Paris Saint-Germain , wegen Beihilfe zum Amtsmissbrauch und möglicher Einflussnahme . Die Ermittlungen , die der französischen Zeitung „Le Monde“ und der Nachrichtenagentur AFP zufolge von der Justiz eingeleitet wurden, drehen sich um einen Machtkampf im französischen Mischkonzern Lagardère im Jahr 2018.

Der Verdacht ist, dass Al-Khelaifi, der auch jenseits der Fußballwelt einflussreich ist, in Katar Einfluss auf einen katarischen Großaktionär genommen hat, um die Interessen des Firmenchefs Arnaud Lagardère zu wahren. Lagardère hatte im Jahr 2018 versucht, Einfluss auf das Stimmverhalten des katarischen Großaktionärs zu nehmen, um Versuche zur Umbesetzung des Aufsichtsrats abzuwenden. Dieser Einflussnahme soll Al-Khelaifi als Mitglied des Verwaltungsrats des katarischen Großaktionärs mitgeholfen haben. Eine Umbesetzung des Aufsichtsrats hätte die Position von Lagardère als Firmenchef gefährdet. 2023 übernahm der französische Medienkonzern Vivendi die Kontrolle bei Lagardère. Al-Khelaifis Umfeld bestreitet die Vorwürfe und betont, dass er nichts mit der Affäre zu tun hat. Der katarische Großaktionär erklärte laut „Le Monde“, Al-Khelaifi sei nicht in der Lage gewesen, Einfluss auf Entscheidungen in Bezug auf Lagardère zu nehmen. Die Ermittlungen sorgen in Katar für Missstimmung. Medien berichten, dass Frankreich seine Probleme auf andere abwälzen wolle und sogar mit einem Rückzug von Investitionen in die französische Sportwelt gedroht worden sei. Al-Khelaifi war bereits mehrfach im Visier der französischen Justiz. Korruptionsermittlungen gegen ihn im Kontext der Bewerbung Dohas für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2017 und 2019 wurden letztlich eingestellt. Pariser Untersuchungsrichter befassen sich auch mit den Vorwürfen der Entführung und Freiheitsberaubung in Katar, denen ein französisch-algerischer Lobbyist nach eigenen Angaben zum Opfer gefallen ist und wobei Al-Khelaifi angeblich eine Rolle gespielt hat. Der PSG-Boss hat die Vorwürfe zurückgewiesen und seinerseits Anzeige erstattet.





Nasser Al-Khelaifi Paris Saint-Germain Lagardère Katar Einflussnahme Ermittlungen Frankreich

