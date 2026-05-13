Die Staatsanwaltschaft Essen hat die Ermittlungen gegen den Rapper Sinan-G eingestellt, nachdem sie versucht haben, Beweise und Zeugen zu intervieweesern und die Aussagen zu vergleichen. Seine Anwältin betont, dass er niemanden vergewaltigt hat, und dass er erleichtert und dankbar sei, dass die Ermittlungen zu einem positiven Ergebnis geführt haben.

Ein Rapper aus Nordrhein-Westfalen wurde vor Kurzem aufgrund einer Angeklagtenflut angezeigt: Seine Staatsanwaltschaft bezog, weil sie vermutete, dass Sinan-G (38) einen livestreamierten Auftritt mit seiner Frau in Berlin vergewaltigt hatte.

Der usada das Tatverdacht ab und sah die Ermittlungen eingestellt werden. Er wird dafür bekannt, dass er als echter Künstler an den Berliner Bühnen auftritt. Seine Anwältin ist eine erfahrene Experttit hin, die für die Verteidiger in vielen Prozesse vorausgegangen ist





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