Ermittlungen gegen Schauspieler Christian Ulmen aufgenommen

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Ermittlungen gegen den Schauspieler Christian Ulmen aufgenommen. Hintergrund sind Vorwürfe seiner Ex-Partnerin Collien Fernandes.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Ermittlungen gegen den Schauspieler Christian Ulmen aufgenommen. Hintergrund sind Vorwürfe seiner Ex-Partnerin Collien Fernandes . Das bestätigte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag.

Zuvor hatten die Potsdamer Neuesten Nachrichten berichtet, dass es um den Verdacht der Körperverletzung im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt geht. Konkret sollen sich mehrere Vorfälle in den Jahren 2022 und 2023 in Spanien ereignet haben. Auch Vorwürfe sogenannter digitaler Gewalt stehen im Raum. Diese würden derzeit noch geprüft, erklärte die Staatsanwaltschaft weiter.

Zunächst war der Fall bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe bearbeitet worden. Im März hatte Collien Fernandes erstmals schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen im Rahmen einer großen Spiegel-Recherche öffentlich gemacht. Christian Ulmen weist die Anschuldigungen zurück. Ulmen und Moderatorin Collien Fernandes waren seit 2011 ein Paar.

Im vergangenen Jahr machten beide ihre Trennung öffentlich. Gemeinsam haben sie eine Tochter. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Ermittlungen gegen Christian Ulmen aufgenommen. Hintergrund sind Vorwürfe seiner Ex-Partnerin Collien Fernandes.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass es um den Verdacht der Körperverletzung im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt geht. Der Verdacht geht auf mehrere Vorfälle in den Jahren 2022 und 2023 in Spanien zurück. Auch Vorwürfe sogenannter digitaler Gewalt stehen im Raum. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit noch die Vorwürfe.

Zuvor war der Fall bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe bearbeitet worden. Collien Fernandes hatte im März schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen öffentlich gemacht. Christian Ulmen weist die Anschuldigungen zurück. Ulmen und Collien Fernandes waren seit 2011 ein Paar.

Im vergangenen Jahr machten beide ihre Trennung öffentlich. Sie haben eine gemeinsame Tochter





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Christian Ulmen Collien Fernandes Körperverletzung Häusliche Gewalt Digitale Gewalt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Missbrauchsverdacht: Ermittlungen gegen Schalke-MitarbeiterMünster/Gelsenkirchen - Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Münster ermitteln wegen des Anfangsverdachts des sexuellen Missbrauchs an einem

Read more »

Missbrauchsverdacht: Ermittlungen gegen Schalke-MitarbeiterGegen einen Mitarbeiter des FC Schalke 04 besteht ein Anfangsverdacht des sexuellen Missbrauchs an einem Jungen. Der Club zieht Konsequenzen.

Read more »

Fall Fernandes gegen Ulmen: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen häuslicher GewaltNach der Anzeige von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen hat die Staatsanwaltschaft in Potsdam nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Read more »

Nach Anzeige von Fernandes gegen Ulmen: Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt wegen häuslicher GewaltSchauspielerin Collien Fernandes geht gerichtlich gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen vor. Die Potsdamer Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Read more »