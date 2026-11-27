Spanische Gerichte weisen die Überführung der Ermittlungen an Deutschland zurück; Hamburger Oberlandesgericht untersagt Medien, Deepfake-Verdacht zu äußern, erlaubt aber Teile der Berichterstattung über Gewaltvorwürfe.

Die juristische Auseinandersetzung zwischen der portugiesischen Schauspielerin und Moderatorin Caridad Fernandes und dem deutschen Entertainer Stefan Ulmen hat eine neue, komplexe Wendung erfahren, die erhebliche internationale rechtliche Implikationen mit sich zieht.

Spanisches Gericht behält Ermittlungen

Nach umfangreichen Informationen ihrer anwaltlichen Vertretung werden die laufenden Ermittlungen auf der spanischen Insel Mallorca nicht wie von deutschen Behörden oder medialen Interessen gewünscht an Deutschland übergeben. Stattdessen bestätigt die Hamburger Anwaltskanzlei Lichte, die Fernandes vertritt, in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung, dass ein spanisches Gericht bereits am vergangenen Dienstag eine entscheidende Verfügung getroffen hat. Dieses Gericht auf den Balearen hat klargestellt, dass die Ermittlungen bezüglich der angezeigten, mutmaßlichen Straftaten weiterhin auf spanischem Hoheitsgebiet fortgeführt werden müssen.

Also read Landgericht Berlin untersagt Spiegel Berichte über Christian Ulmen

Die zuständigen spanischen Justizbehörden haben damit ihre Zuständigkeit eindeutig gewahrt und jede Einmischung oder Übernahme durch ausländische Polizeibehörden abgelehnt. Ein weiterer, für die weitere Verfahrensführung entscheidender Punkt ist, dass gegen diesen Beschluss der Audiencia Provincial de Illes Balears keine weiteren Rechtsmittel eingelegt werden können. Dies bedeutet rechtlich bindend, dass die Untersuchungsbefugnisse vollständig bei den spanischen Stellen verbleiben und eine Übergabe der Ermittlungsunterlagen an die deutschen Behörden somit rechtlich ausgeschlossen ist.

Diese Entscheidung schränkt die Handlungsmöglichkeiten der deutschen Strafverfolgungsbehörden erheblich ein, obwohl Teile der Vorwürfe auch in Deutschland Relevanz besitzen könnten, da sich die Beteiligten lange Zeit in Deutschland aufhielten und dort auch mediale Aufmerksamkeit erlangten. Die Trennung der Verfahrenslinien stellt eine erhebliche Herausforderung für die Wahrheitsfindung dar, da Beweismittel und Zeugenaussagen möglicherweise auf zwei verschiedenen Rechtswegen parallel bearbeitet werden müssen, was zu potenziellen Widersprüchen oder Verzögerungen führen kann.

Advertisement

Advertisement

Die vorliegenden Vorwürfe, gegen die Fernandes ermittelt, sind von extremer Schwere und Reichweite. Sie umfassen eine Vielzahl schwerwiegender Straftatbestände, darunter die Anmaßung des Personenstandes, was darauf hindeutet, dass Ulmen sich möglicherweise unrechtmäßig als eine bestimmte Person ausgegeben hat oder offizielle Dokumente gefälscht hat. Hinzu kommt der Vorwurf des Geheimnisverrats, der oft im Zusammenhang mit vertraulichen Informationen steht, die einem Schutz unterliegen.

Darüber hinaus beschuldigt sie Ulmen der öffentlichen Beleidigung, was in vielen Rechtsordnungen als strafbare Handlung gilt, insbesondere wenn sie in der Öffentlichkeit oder über Medienplattformen erfolgt. Besonders gravierend sind die Vorwürfe der regelmäßigen Misshandlung und schwerer Drohungen, die auf einen systematischen Gewaltkreislauf in der Beziehung hindeuten könnten. Fernandes hatte die Klage auf Mallorca eingereicht, da sie und Ulmen dort seit Ende 2023 gelebt hatten, nachdem ihre gemeinsame Beziehung in die Krise geraten war.

Die rechtliche Grundlage in Spanien bietet hier besonderen Schutz, da das Land im Jahr 2022 eine umfassende Gesetzesreform zur Ahndung sexueller Gewalt gegen Frauen verabschiedet hat. Diese Reform geht über traditionelle Definitionen hinaus und berücksichtigt explizit auch sexuelle Gewalt im digitalen Raum, was in Zeiten von Deepfakes und digitalem Missbrauch von großer Bedeutung ist. Der 51-jährige Ulmen und die 45-jährige Fernandes waren seit 2011 ein Paar und haben eine gemeinsame Tochter.

Trennung und parallele Verfahren

Im vergangenen Jahr gaben sie ihre Trennung offiziell bekannt, doch die emotionalen und juristischen Wellen schlagen bis heute weiter, wobei beide Parteien versuchen, ihre Positionen rechtlich durchzusetzen. Die Situation bleibt hochspannend, da sowohl die strafrechtlichen Ermittlungen als auch zivilrechtliche und medienrechtliche Fragen parallel laufen. Parallel zu den strafrechtlichen Ermittlungen in Spanien führt Stefan Ulmen einen hartnäckigen juristischen Kampf gegen die mediale Berichterstattung über die Vorwürfe von Fernandes.

Advertisement

Advertisement

In einem aktuellen Urteil des Hamburger Oberlandesgerichts erhielt er Teilerfolge, die jedoch nicht alle Aspekte seiner Klage abdecken. Das Gericht untersagte es einem Magazin ausdrücklich, den Verdacht zu erwecken, Ulmen habe sogenannte Deepfake-Videos hergestellt oder verbreitet, in denen seine Ex-Partnerin zu sehen ist. Die Richter begründeten diese Untersage damit, dass für eine solche Unterlassung kein Mindestbestand an Beweistatsachen vorläge.

Deepfakes, also künstlich generierte, täuschend echte Videos, stellen eine moderne Form der Belästigung und Verleumdung dar, gegen die Gesetze weltweit schärfer werden. Zudem untersagte das Hanseatische Oberlandesgericht das Zitieren bestimmter Textpassagen aus einer E-Mail, die Ulmen an seinen Verteidiger geschrieben hatte. Diese E-Mail unterlag vermutlich dem Schutz der Vertraulichkeit zwischen Anwalt und Mandant, weshalb ihre öffentliche Verwendung als unzulässig eingestuft wurde.

Gerichtliche Abwägung bei Berichterstattung

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass das Gericht andere Teile der Berichterstattung über Fernandes' Gewaltvorwürfe gegen Ulmen für erlaubt erklärte. Dies bedeutet, dass die allgemeine Öffentlichkeit weiterhin über die grundsätzlichen Anschuldigungen informiert werden darf, solange bestimmte schützenswerte Details, wie die tiefen persönlichen Korrespondenzen oder unbewiesene technische Manipulationen, ausgespart bleiben. Diese Differenzierung zeigt die delicate Balance, die deutsche Gerichte zwischen dem Recht auf freie Presse, dem Persönlichkeitsrecht des Angeklagten und dem Schutz der Geschädigten wahren müssen.

Die Entwicklung wird weiter beobachtet, da sie Präzedenzfälle für ähnliche Fälle im digitalen Zeitalter setzen könnte, in denen Technologie und traditionelle Gewaltvorwürfe verschmelzen.