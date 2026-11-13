Ermittlungen gegen Steffen Krach: Staatsanwaltschaft prüft Immunität im Klinik-Skandal

Die Staatsanwaltschaft prüft die Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Steffen Krach. Der frühere SPD-Fraktionschef steht im Verdacht, vertrauliche Klinikdaten in Lehrte weitergegeben zu haben.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat am vergangenen Mittwoch, dem 29. Oktober, einen formellen Antrag des SPD -Fraktionschefs Steffen Krach entgegengenommen, der am 3. November eingereicht wurde. Dieser Antrag zielt darauf ab, die gegen ihn laufenden Ermittlungen wieder aufzunehmen, die zuvor wegen seiner parlamentarischen Immunität ausgesetzt waren. Krach, der durch die Konstituierung des Abgeordnetenhaus es Mitglied des Parlaments wurde, sah sich gezwungen, diesen Schritt zu gehen, da die Justizbehörde ohne die Zustimmung der Parlamentspräsidentin und die Aufhebung des Immunität sschutzes nicht weiter ermitteln darf.

Verdacht auf Weitergabe vertraulicher Klinikdaten

Der Kern der Ermittlungen gegen den ehemaligen SPD-Fraktionschef im niedersächsischen Landtag betrifft das Bieterverfahren zum Verkauf des ehemaligen Klinikgeländes in der Stadt Lehrte. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Steffen Krach während seiner Amtszeit als Regionspräsident vertrauliche Informationen aus diesem Ausschreibungsprozess an Dritte weitergegeben hat. Diese Vorwürfe sind Teil eines komplexen Verfahrens, das auch die Weitergabe von sensiblen Daten im Zusammenhang mit der Vergabe öffentlicher Aufträge betrifft. Krach bestreitet sämtliche Belastungen gegenüber der Justiz und weist die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen entschieden zurück.

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Parallelermittlungen gegen weitere SPD-Politiker

Neben Steffen Krach stehen zwei weitere Vertreter der SPD-Partei unter besonderer Beobachtung der Ermittlungsbehörden. In den Verfahren gegen diese beiden Akteure wird wegen Beihilfe ermittelt, speziell im Hinblick auf Beihilfe zu wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen in Tateinheit mit der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen. Ein signifikanter Aspekt ist hier der Rücktritt eines der beteiligten Politiker, der bis vor Kurzem noch als Fraktionschef im niedersächsischen Landtag fungierte. Dieser Rücktritt erfolgte bereits Anfang Oktober infolge der öffentlichen Vorwürfe und des damit verbundenen politischen Drucks. Auch die beiden weiteren Beschuldigten haben die gegen sie gerichteten Vorwürfe kategorisch von sich gewiesen.

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Prozedere zur Aufhebung der Immunität

Die Wiederaufnahme der Ermittlungen hängt unmittelbar von der formalen Genehmigungspraxis des Abgeordnetenhauses ab. Gemäß der Geschäftsordnung des Parlaments ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich, damit die Strafverfolgungsbehörden gegen einen immunen Abgeordneten vorgehen können. Voraussetzung dafür ist, dass die Parlamentspräsidentin formell von den konkreten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Kenntnis gesetzt wird. Dieser administrative Schritt ist notwendig, um die rechtlichen Hürden aufgrund des Abgeordnetenstatus von Steffen Krach zu nehmen und der Justiz den Zugang zu den Beweismitteln und Zeugen zu ermöglichen.

Rechtliche Konsequenzen und nächste Schritte

Falls die Immunität erfolgreich aufgehoben wird, drohen Steffen Krach und den zwei weiteren SPD-Abgeordneten schwerwiegende rechtliche Konsequenzen. Die Vorwürfe umfassen den Verdacht der Vorteilsannahme in zwei konkreten Fällen sowie die Weitergabe von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Für die betroffenen Bürger in der Region Lehrte könnte sich durch die Aufklärung des Falls Transparenz in die bisherigen Vergabeprozesse ergeben. Die politische Landschaft in Berlin und Niedersachsen wird die weitere Entwicklung des Prozesses mit großer Aufmerksamkeit verfolgen, da hohe Parteifunktionäre in die Untersuchung involviert sind. Die Justiz arbeitet nun daran, die formellen Anforderungen zu erfüllen, um die Sache zur Hauptverhandlung zu bringen.