Ermittlungen gegen Thomas Markle Jr. in den Philippinen wegen Kindesmissbrauchs verdachts

Philippinische Behörden prüfen Vorwürfe gegen Thomas Markle Jr. nach Fund von Missbrauchsmaterial. Vater Thomas Markle bestreigt Schuld. Hintergrund zur Familie Markle und Meghan.

Die philippinischen Behörden haben die strafrechtliche Untersuchung gegen Thomas Markle Jr. intensiviert, nachdem auf seinen Geräten material entdeckt wurde, das den sexuellen Kindesmissbrauch zeigen soll. Der 60-jährige Halbbruder der Herzogin Meghan wurde ursprünglich lediglich als Informant in die Ermittlungen einbezogen, doch die Lage hat sich durch neue Zeugenaussagen grundlegend gewandelt. Die Staatsanwaltschaft prüft nun aktiv, ob auch er direkt an den mutmaßlichen Straftaten beteiligt war.

Fund von Missbrauchsdaten auf seinen Geräten

Die Ermittlungen nahmen einen kritischen Wendepunkt, als Thomas Markle Jr. Geräte seines Vaters Thomas Markle Sr. an die lokalen Behörden übergab. Bei der daraufhin durchsuchten digitalen Beweismittelmenge stießen die Ermittler auf eine Sammlung, die 7.500 Fotos und ein Video enthält, die laut Vorwürfen Szenen des sexuellen Kindesmissbrauchs dokumentieren sollen. Dieses Material wurde ursprünglich in einem Haus eines Freundes in Cordova auf der Insel Cebu entdeckt, als Thomas Markle Jr. dort nach einem verlorenen Handy suchte.

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Ursprünglich hatte er die Behörden selbst auf das verdächtige Material aufmerksam gemacht, was zunächst ein positives Bild seiner Kooperation zeichnete. Die Entdeckung der Dateien auf den elektronischen Geräten seines Vaters führte jedoch zu einer tiefergehenden Analyse, die den Fokus nun auf seine eigene Beteiligung verlagert. Die Behörden haben das Material sichergestellt und untersuchen den genauen Ursprung der Dateien sowie die Rechte an den Geräten.

Zeugen sehen Verdachtsmomente bei Haus in Cebu

Neben den digitalen Beweisen spielen auch Zeugenaussagen eine zentrale Rolle in der aktuellen Situation. Zeugen haben den Behörden gegenüber ausgesagt, dass sie minderjährige Mädchen in die Nähe des Hauses des Halbbruders in Cebu gebracht gesehen haben. Dieser Hinweis hat die Aufmerksamkeit der Ermittler stark auf Thomas Markle Jr. gerichtet, da er zeitweise mit seinem Vater in der Region lebte.

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Als zusätzlicher Umstand berichten die Zeugen, dass sie durch die Fenster des Hauses sogenannte Ringlichter gesehen haben. Diese Beleuchtung wird häufig für Videoaufnahmen und Streaming-Aktivitäten verwendet und stützt die Theorie, dass hier möglicherweise Aufnahmen produziert wurden. Die Kombination aus der Anwesenheit der Mädchen vor Ort und der technischen Ausrüstung hat den Status von Thomas Markle Jr. von einem bloßen Informanten zu einer Person von besonderem Interesse erhoben.

Behördliche Position von Innenminister Jonvic Remulla

Jonvic Remulla, der Innenminister der Philippinen, hat die aktuelle Lage der Öffentlichkeit gegenüber dargelegt. Er bestätigt, dass es erhebliche Anzeichen dafür gibt, dass auch der Sohn an den Straftaten beteiligt war. Dennoch betont er ausdrücklich, dass Thomas Markle Jr. bislang nicht als formeller Beschuldigter gilt. Sein Status bleibt vorerst der einer Person of Interest, was bedeutet, dass die Polizei lediglich Hinweisen nachgeht, ohne ihn bereits offiziell anzuklagen.

Thomas Markle Jr. hat gegenüber den Ermittlern erklärt, er habe lediglich TikTok-Videos gedreht und dafür die Ringlichter genutzt. Diese Erklärung wurde von den Behörden geprüft, da er behauptet, die Aufnahmen dienten nur diesem sozialen Zweck. Die Ermittler konnten auf seinem öffentlichen TikTok-Account jedoch keine Videos finden, die minderjährige Mädchen enthalten, was seine Verteidigungslinie vorerst nicht stützt, aber auch nicht vollständig widerlegt.

Kontext zur Familie Markle und aktuellen Wohnsituationen

Die politische und rechtliche Situation ist durch die komplexen familiären Verhältnisse zusätzlich geprägt. Herzogin Meghan hat seit 2018 keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater Thomas Markle Sr., und auch das Verhältnis zu ihrem Halbbruder Thomas Markle Jr. ist seit Jahren zerrüttet. Im Januar 2025 zogen Vater und Sohn gemeinsam auf die philippinische Insel Cebu, wo sie sogar Tür an Tür in einem Hochhaus wohnten. Thomas Markle Jr. kümmerte sich in dieser Zeit um seinen gesundheitlich angeschlagenen Vater.

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Zwischenzeitlich lebte Thomas Markle Sr. von Januar 2025 bis Mai 2026 auf Cebu. Die Wohnsituationen haben sich jedoch weiter geändert. Thomas Markle Jr. lebt inzwischen mit seiner frisch verlobten Partnerin Rose Ann Gabuya in einem zweistöckigen Haus auf der Insel Mactan. Meghans Vater Thomas Markle befindet sich derzeit in einer Pflegeeinrichtung im US-Bundesstaat Florida. Ob die sichergestellten Geräte tatsächlich Thomas Markle Sr. gehören, ist noch ungeklärt, und dieser weist alle gegen ihn gerichteten Anschuldigungen entschieden zurück.