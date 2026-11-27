Der Grund: ein 34-Jähriger wurde bei einem Einsatz so schwer verletzt, dass er reanimiert werden musste.

Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Randalierers im Main-Taunus-Kreis wird gegen vier Polizistinnen und Polizisten wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt ermittelt. Nach Angaben des hessischen Landeskriminalamts in Wiesbaden wurde der 34-jährige Mann während einer Festnahme schwer verletzt, musste reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Er befinde sich in einem „kritischen Zustand”. Laut Landeskriminalamt war die Polizei am 20. November zu einem Einsatz gerufen worden. Eine Frau hatte den mutmaßlichen Randalierer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gemeldet.

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Als die Beamten mit mehreren Streifenwagen eintrafen, zeigte sich der 34-Jährige in seiner Wohnung nach Angaben des LKA aggressiv und schlug um sich.