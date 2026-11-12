Ermittlungen im Fall Lisa T.: Haus geräumt und Täter verstorben

Polizei räumt Fundort der Leiche von Lisa T. in Altglietzen, um True-Crime-Fans abzuwehren. Der 22-jährige Tatverdächtige ist tot, die Ermittlungen laufen weiter.

Die Berliner Polizei hat das Haus in Altglietzen systematisch leergeräumt, in dem die Leiche der 13-jährigen Lisa T. entdeckt wurde. Diese Maßnahme erfolgt auf ausdrücklichen Rat der zuständigen Mordkommission, um den Tatort zu sichern und vor unerwünschter Aufmerksamkeit zu schützen. Ein Sprecher der Berliner Polizei bestätigte, dass man mit dem Eigentümer des Gebäudes gesprochen und ihn dringend zur Räumung aufgefordert hat.

Schutz des Tatorts vor Interessenten

Das primäre Ziel der Räumung besteht darin, zu verhindern, dass sogenannte True-Crime-Enthusiasten den Ort belagern oder Bilder vom Innenraum produzieren. Die Polizei habe den Eigentümer bei diesem Vorgang unterstützt, um eine ordnungsgemäße Durchführung zu gewährleisten. Ob die Arbeiten am Donnerstagmorgen bereits vollständig abgeschlossen waren, blieb zunächst unklar. Nach Abschluss der Arbeiten sollen die Schlüssel an den Eigentümer zurückgegeben werden, worüber dieser dann frei verfügen darf.

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Schicksal des 22-jährigen Tatverdächtigen

Tagelang war Lisa T. aus Marzahn vermisst worden, bis die Polizei ihre Leiche am Sonntag in einem unbewohnten Haus in Brandenburg fand. Parallel dazu wurde der 22-jährige mutmaßliche Täter auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt. Der Mann erlag am Mittwochmorgen gegen 6:25 Uhr seinen schweren Verletzungen, wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Vormittag bestätigte. Der Leichnam des Tatverdächtigen wird nun einer Obduktion unterzogen.

Feststellung und Bewertung des Tatfahrzeugs

Ermittler haben einen silberfarbenen Citroën C5 Kombi mit dem polnischen Kennzeichen FG 85027 sichergestellt, der möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat genutzt wurde. Der Wagen weist sichtbare Karosserieschäden auf, verfügt über schwarze Stahlfelgen ohne Radkappen sowie abgedunkelte hintere Scheiben und eine silberfarbene Dachreling. Diese Details unterscheiden sich deutlich von der Beschreibung einer Anwohnerin, die ein goldfarbenes Auto mit Berliner Kennzeichen am Tag des Verschwindens sah.

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Rechtliche Konsequenzen und offene Fragen

Der Tatverdächtige war am Sonntagmittag schwer verletzt im Haus in Altglietzen gefunden worden, nachdem er dort versucht hatte, sich mit einer Schusswaffe das Leben zu nehmen. Da der Beschuldigte verstorben ist, werden die Ermittlungen nach gesetzlichen Regeln gegen ihn eingestellt. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft betonte, werde gegen Tote nicht ermittelt, was keine strafrechtliche Aufarbeitung seiner Taten zur Folge hat.

Vorstrafen und weitere Ermittlungen

Dennoch müssen die Umstände des Todes von Lisa T. aufgeklärt werden, wobei die genaue Todesursache bislang unklar ist. Die Öffentlichkeit wird über das Ergebnis der Obduktion von Lisa nicht informiert, da sie minderjährig war und ihre Persönlichkeitsrechte auch nach dem Tod besonders geschützt sind. Der 22-jährige Deutsche aus Marzahn hatte vor drei Wochen eine verhängte Strafe zur Bewährung erhalten und stand unter psychiatrischer Beobrichtung.