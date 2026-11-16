Ermittlungen in Gosen-Neu Zittau und Erkner: Staatsanwaltschaft liefert Update zu den Femiziden

Staatsanwältin Ricarda Böhme aktualisiert den Stand der Ermittlungen in den Taten von Gosen-Neu Zittau und Erkner. Der Beschuldigte bleibt in Untersuchungshaft, Begutachtungen laufen noch.

Die Ermittlungen zu den verheerenden Gewalttaten in Gosen-Neu Zittau und Erkner im Landkreis Oder-Spree dauern nach wie vor an. Zweiieinhalb Monate nach den Angriffen, die insgesamt drei Menschen das Leben kosteten, gibt die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) erste Details zum aktuellen Stand der Sache bekannt. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Ricarda Böhme, bestätigte gegenüber der Potsdamer Neuesten Nachrichten ( PNN), dass die Hintergrundforschung zu den Motiven der Tathergänge intensiv fortgeführt wird.

Sachverhalt in der Schule Neu Zittau

Am 27. August ereignete sich auf dem Campus der Docemus-Privatschulen in Neu Zittau ein massives Trauma, das weit über die Grenzen Brandenburgs hinaus Schlagzeilen machte. Ein 19-jähriger Deutscher steht unter dringendem Tatverdacht, dem zweifacher Mord vorgeworfen wird. Nach Angaben der PNN soll er seine 18-jährige Ex-Freundin mit einem Messer getötet haben. Ein 30 Jahre alter Erzieher, der der Frau zu Hilfe eilte und ebenfalls angegriffen wurde, verstarb noch auf dem Schulgelände an seinen schweren Verletzungen.

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Die Oberstaatsanwältin Ricarda Böhme erklärte am Montag, dass der Beschuldigte weiterhin in Untersuchungshaft verbleibt. Eine Einlassung gegenüber den Ermittlern hat der 19-Jährige bisher verweigert. Die psychiatrische und psychologische Begutachtung des Mannes ist noch nicht abgeschlossen. Zudem seien bereits zahlreiche Zeugen befragt worden, wobei weitere Vernehmungen ausstehen. Die Tat fand bei laufendem Schul- und Kitabetrieb statt und wurde von mehreren Augenzeugen beobachtet.

Umstände im Fall von Erkner

Neben dem Schulangriff in Neu Zittau bleibt auch die Gewalttat am 31. August im nahegelegenen Erkner ungeklärt. Dort wurde eine 24-jährige Frau aus Kamerun auf offener Straße ermordet. Auch in diesem Fall steht der Ex-Partner der Opferin unter Mordverdacht. Ein 29-jähriger Kongolese wird verdächtigt, die junge Frau mit einem Messer erstochen zu haben. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft könnte ein Streit über den Umgang mit dem gemeinsamen minderjährigen Kind als mögliches Tatmotiv im Raum stehen.

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Auch der 29-jährige Beschuldigte in der Sache Erkner befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Bislang hat er sich ebenfalls nicht zur Tat bekannt. Die Ermittler werten derzeit kontinuierlich Spuren und Mobilfunkgeräte aus, um die Tathergänge und Kommunikationssysteme der Beteiligten zu rekonstruieren. Parallel dazu wird auch in diesem Verfahren die Begutachtung des Beschuldigten vorangetrieben, um seinen psychischen Zustand und seine Schuldfähigkeit festzustellen.

Rechtliche Einordnung und politische Debatte

Die Morde wurden von verschiedenen Frauenverbänden öffentlich als Femizide eingestuft, was die gesellschaftliche und politische Reaktion auf die Taten verstärkte. Brandenburgs Justizminister Benjamin Grimm (SPD) äußerte seine Unterstützung für Überlegungen, Femizide zukünftig unter das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe zu fassen. Diese rechtliche Klassifizierung hätte weitreichende Konsequenzen für die Strafhöhe.

Wenn eine Tat als Mord und nicht als Totschlag gewertet wird, führt dies in der Regel zu einer deutlich härteren Bestrafung des Täters. Ricarda Böhme betonte abschließend, dass noch nicht alle kriminaltechnischen Untersuchungsberichte sowie die Sektionsgutachten vorliegen. Diese Dokumente sind für die abschließende Würdigung der Beweislage und die fortgesetzten Ermittlungen von zentraler Bedeutung, weshalb die Staatsanwaltschaft Geduld bei der Veröffentlichung weiterer Details einfordert.