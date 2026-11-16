Ermittlungen wegen versuchter Erpressung gegen Handballverein ASV Hamm-Westfalen

Die Staatsanwaltschaft Dortmund ermittelt wegen versuchter Erpressung gegen Akteure des Handballclubs ASV Hamm-Westfalen. Ein Spieler hatte über Drohungen berichtet.

Die Dortmunder Staatsanwaltschaft hat ein formelles Ermittlungsverfahren wegen versuchter Erpressung gegen Personen des Handballvereins ASV Hamm-Westfalen eingeleitet. Pressesprecher Henner Kruse bestätigte die Information gegenüber SPORT BILD und machte den Beginn der behördlichen Aktivitäten deutlich. Dies folgt auf die Anzeige, die ein Profispieler des Clubs erstattet hat.

Anlass der Sondersitzung des Ermittlungsrichters waren Hausdurchsuchungen, die am vergangenen Donnerstagmorgen an drei verschiedenen Adressen durchgeführt wurden. Die Beamten nahmen dabei auch mobile Endgeräte wie Smartphones und Laptops fest, um digitale Beweise zu sichern. Die Aktion richtete sich explizit gegen handelnde Personen innerhalb des zweithöchsten deutschen Spielklassensystems im Handball.

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Der Vorwurf der körperlichen Drohung

Im Zentrum der Ermittlungen steht die Vermutung, dass der ASV Hamm-Westfalen sich vorzeitig von einem Spieler trennen wollte. Bei einer Besprechung zwischen den Vereinsvertretern und dem Profi sollte ihm eine Auflösungsvereinbarung vorgelegt werden. Diese sollte unterzeichnet werden, um die Zusammenarbeit zu beenden.

Der Vorwurf lautet nun, dass mit der Unterzeichnung eine massive Drohung verbunden war. Man soll dem Spieler signalisiert haben, dass er sonst dafür sorgen würde, dass man ihm am nächsten Tag in der Sporthalle die Beine brechen werde. Diese Androhung schwerer Körperverletzung ist der Kern der Anklage wegen versuchter Erpressung.

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Reaktion des Vereins und rechtliche Vertretung

Der ASV Hamm-Westfalen reagierte zunächst nicht direkt auf die medialen Vorwürfe, sondern verwies auf den anwaltlichen Schutzraum. Der Klub hat die Rechtsanwaltskanzlei Cramer, Wegener, Hecker, Dr. Cramer aus Soest mit der Wahrnehmung seiner Interessen betraut. Die Kanzlei vertritt die Position, dass ein schwebendes Verfahren eine öffentliche Stellungnahme derzeit unmöglich macht.

Das Verfahren liegt nun bei den zuständigen Behörden in Dortmund. Die Staatsanwaltschaft prüft die Aussagen des Opfers und die sichergestellten Beweismittel. Die Drohung, körperliche Schäden in einem öffentlichen Raum wie der Sporthalle zu verursachen, gilt als schwerwiegender Vorwurf.

Weiterer Verlauf des Strafverfahrens

Die weiteren Schritte im Ermittlungsverfahren werden von der Staatsanwaltschaft koordiniert. Es ist zu erwarten, dass die verbotenen Drohungen im weiteren Prozessverlauf intensiv geprüft werden. Die Beschlagnahmung der digitalen Geräte deutet auf eine thorough Analyse der Kommunikationsverläufe hin.

Die Öffentlichkeit wird über die weiteren Entwicklungen informiert werden, sobald die behördlichen Interessen es zulassen. Der Fall zeigt die ernste Konsequenz von Androhungen im professionellen Sport. Die Staatsanwaltschaft geht demnach der Sache mit höchster Priorität nach.