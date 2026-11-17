Die Dortmunder Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Erpressung gegen den Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen. Nach Hausdurchsuchungen steht Spieler Gasper Horvat im Mittelpunkt der Vorwürfe.

Die Dortmunder Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren wegen versuchter Erpressung gegen den Handball -Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen eingeleitet. Diese Bestätigung gab Pressesprecher Henner Kruse gegenüber SPORT BILD bekannt. Das Ermittlungsverfahren ist die direkte Konsequenz schwerer Vorwürfe, die sich gegen Vertreter des Vereins richten und einen Profi-Spieler betreffen. Die Behörden reagieren damit auf eine Anzeige, die von dem betroffenen Athleten erstattet wurde.

Detaillierter Ablauf und Hausdurchsuchungen

Am vergangenen Donnerstagmorgen führten die Ermittlungsbehörden umfangreiche Maßnahmen beim ASV Hamm-Westfalen durch. Dabei kam es zu Hausdurchsuchungen bei drei handelnden Personen des Vereins aus der 2. Liga. Die Sicherheitskräfte sicherten in diesem Zuge auch mobile Endgeräte, um diese später forensisch untersuchen zu können. Im Fokus der Ermittlungen steht ein scheinbar gescheiterter Vertragsausschluss des slowenischen Profispiels.

Also read Bielefelder Expertinnen über sexualisierte Gewalt durch Dickpics, Erpressung und Stalking

Laut den vorliegenden Informationen wollte sich der ASV Hamm-Westfalen frühzeitig vom 28-jährigen Gasper Horvat trennen. In einem Gespräch zwischen Horvat und zwei Vertretern des Vereins wurde dem Sportler eine Auflösungs-Vereinbarung vorgelegt. Die Unterzeichnung dieses Dokuments war jedoch an eine extreme Bedingung geknüpft, die die rechtlichen Grenzen deutlich überschreitet.

Schwere Drohungen und die Aussage des Spielers

Der Kern der Vorwürfe betrifft eine angebliche Drohung, die Horvat während des Meetings gemacht wurde. Ihm wurde signalisiert, dass man bei einer Nicht-Unterzeichnung der Vereinbarung dafür sorgen werde, dass dem Spieler am nächsten Tag in der Halle beide Beine gebrochen werden. Diese Androhung schwerer Körperverletzung stellt den eigentlichen Straftatbestand der Erpressung dar.

Advertisement

Gasper Horvat beschreibt die Situation in seiner Schilderung gegenüber SPORT BILD als traumatisch. Obwohl er eine Körpergröße von zwei Metern hat, gab er zu, vor den beiden Männern wie ein kleines Kind geweint zu haben. Der Schock über die Drohung war so groß, dass er den Verein umgehend verließ und direkt zur Polizei ging, um offiziell Anzeige zu erstatten.

Reaktion des Vereins und rechtliche Vertretung

Der ASV Hamm-Westfalen hat auf die öffentlichen Vorwürfe zunächst zurückhaltend reagiert. Nach Konfrontation durch SPORT BILD verwies der Klub darauf, dass er die Rechtsanwaltskanzlei Cramer, Wegener, Hecker, Dr. Cramer aus Soest mit der Wahrung seiner Interessen beauftragt habe. Da es sich um ein schwebendes Ermittlungsverfahren handelt, wird sich der Verein vorerst nicht weiter in der Öffentlichkeit äußern, um keine möglichen Prozesse zu gefährden.

Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit die gesicherten Beweise, insbesondere die beschlagnahmten digitalen Geräte. Diese können Aufschluss über die Kommunikation und die Absprachen zwischen den Vereinsvertretern und dem Spieler geben. Das Verfahren ist noch in einem frühen Stadium, aber die Ernsthaftigkeit der Drohung macht schnelle Ermittlungen notwendig.

Vergangenheit und künftige Entwicklungen

Gasper Horvat war im August 2025 bei dem damaligen Drittligisten ASV Hamm-Westfalen untergekommen. Damals unterschrieb der slowenische Profi einen Vertrag, der ihm eine Zukunft bis zum 30. Juni 2027 sicherte. Die aktuelle Entwicklung steht nun im krassen Gegensatz zu dieser langfristigen Planung und zeigt, wie brüchig die Beziehung zwischen Spieler und Verein werden kann.

Advertisement

Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, das Verfahren wegen versuchter Erpressung zu eröffnen, ist ein erstes Zeichen dafür, dass die Vorwürfe nicht von der Hand gewiesen werden. Die weiteren Schritte werden davon abhängen, wie sich die Beweislage aus den beschlagnahmten Daten entwickelt. Alle Beteiligten müssen nun mit den Konsequenzen dieses Skandals im deutschen Handball rechnen.