Deutschland verhaftet zwei Verdächtige für Starlink-Brandanschlag in Polen, Russland greift Kiew mit Drohnen an, politischer Gefangener stirbt in Haft und Kiew beschränkt Medienberichte über Infrastruktur-Schäden.

Nach einem Brandanschlag auf eine Starlink-Station in Polen hat der Verfassungsschutz nach Informationen der "Bild am Sonntag" zwei türkische Tatverdächtige in Deutschland lokalisiert und im Oktober festgenommen.

Behördenpapiere stufen Attacken in Polen, Bulgarien und Litauen als "Sabotage im Auftrag russischer Nachrichtendienste" ein. Bei einem russischen Drohnenangriff ist in Kiew ein Bürogebäude im Stadtteil Solomjanskyj beschädigt worden, meldet Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko. Eine Frau soll dabei ums Leben gekommen sein, vier weitere Personen - darunter ein fünfjähriger Junge - seien verletzt worden. Ein politischer Gefangener ist in einer russischen Strafkolonie in Murmansk gestorben,.

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Der 56-jährige Dschebbar Bekirow gehört demnach der Minderheit der Krimtataren an - der muslimischen Urbevölkerung der Schwarzmeer-Halbinsel Krim, die sich mehrheitlich gegen die russische Besatzung stellt. Bekirow sitzt seit seiner Festnahme auf der Krim im August 2021 in Haft und verbüßt eine 17-jährige Gefängnisstrafe wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in der islamistischen Organisation Hizb ut-Tahrir. Zuvor berichten Angehörige bereits über seinen schlechten Gesundheitszustand sowie über Mangelernährung im Gefängnis.