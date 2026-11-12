Ermittlungen zum Mord an 13-Jähriger in Marzahn: Täter war seit 2025 in Verdacht

Staatsanwaltschaft Berlin stellt Ermittlungen zum Mord an 13-Jähriger ein, da der Hauptverdächtige tot ist. Er galt seit 2025 als Täter von Kinderpornografie.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen den 22-jährigen Hauptverdächtigen im Mordfall an der 13-jährigen Schülerin aus Marzahn eingestellt. Da der Beschuldigte verstorben ist, kann das Strafverfahren gegen ihn nicht fortgeführt werden. Diese Entwicklung wirft nun Fragen zur Früherkennung und zur Vermeidung der Tat auf.

Rückblick auf die Ermittlungen seit Januar 2025

Der 22-Jährige stand seit fast zwei Jahren unter Beobachtung der Berliner Ermittlungsbehörden. Der konkrete Fokus der Ermittlungen richtete sich seit Januar 2025 auf den Vorwurf, er habe im Jahr 2023 Kinderpornografie im Darknet erworben und besessen. Trotz der langjährigen Ermittlungen wurde der Mann strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen. Die Justiz war damals noch nicht zu dem Schluss gekommen, dass hinreichende Beweise für eine Anklage vorlagen.

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Haussuchung und Auswertung der digitalen Spuren

Im März 2025 führte die Polizei im Rahmen einer großen bundesweiten Aktion eine Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen durch. Bei dieser Maßnahme sicherten die Beamten zahlreiche Beweismittel und Datenträger. Die Staatsanwaltschaft teilt mit, dass sich diese Materialien derzeit noch in der Auswertung befinden. Es ist bislang unklar, ob auf den sichergestellten Platten strafrechtlich relevante Inhalte gefunden werden können.

Rechtliche Lage und fehlende Verurteilung

Es handelt sich bei den Vorwürfen im Zusammenhang mit der digitalen Nutzung bis dato lediglich um einen Verdacht. Eine Verurteilung hat nicht stattgefunden. Die Ermittler stehen vor der Herausforderung, die genauen Inhalte der Datenträger zu prüfen. Ob die vorhandenen Beweise ausreichen, um den Beschuldigten für die Beschaffung illegaler Inhalte zu belangten, ist noch nicht feststellbar.

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Folgen des Todes des Beschuldigten

Der Tod des 22-Jährigen beendet nun die Möglichkeit, ihn für die mutmaßlichen Taten der Vergangenheit zu bestrafen. Parallel dazu gerät die Frage in den Fokus, ob der Mann früher gestoppt werden konnte. Die Diskussion dreht sich auch darum, ob eine Untersuchungshaft im Vorfeld die Tat an der Schülerin hätte verhindern können. Diese Punkte werden nun politisch und medial debattiert.

Ausblick auf die Aufarbeitung der Tat

Klar ist bislang, dass gegen den Verdächtigen aufgrund seines Todes nicht weiter ermittelt werden kann. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat das Verfahren entsprechend beendet. Die Analyse der Beweismittel läuft dennoch weiter, um die Erkenntnisse für die Aufarbeitung des Mordes an der 13-Jährigen zu nutzen. Die genauen Umstände des Tathergangs stehen weiterhin im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit.